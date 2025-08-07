Пахалина про СССР: «Очереди были, но была и абсолютная безопасность, не было маньяков. Может, просто жили другими ценностями»

Олимпийская чемпионка Юлия Пахалина рассказала о плюсах жизни в Советском Союзе.

Пахалина – олимпийская чемпионка Сиднея-2000 и трехкратная чемпионка мира по прыжкам в воду. С 2002 года живет в США.

– Лучшее время для меня было при Советском Союзе.

Мы думали, что было плохо, а для нас, спортсменов, создавались все условия. Да, денег особо не было, зарабатывать стали уже при Владимире Владимировиче [Путине]. Но как же тогда было хорошо! Люди реально выходили биться за престиж страны, это был такой кайф. Что-то настоящее.

Для нас делали все. А тренеры? У меня были Клинченко, Калинина, отец. При таких людях просто не было вариантов, чтобы из меня не сложилось хорошей спортсменки. Они бы любого научили.

Плюс к этому – условия. Например, если нужно было остаться в бассейне до 23 часов – спокойно держали свет. Ни у кого даже мысли не было меня выгнать.

– А если говорить не про спортсменов, а жизнь в советское время вообще?

– Мне, наверное, повезло. Но в детстве казалось, что у меня было все. Помню, мы как-то даже икру выбрасывали, представляете?

Очереди были, да. Но была и абсолютная безопасность. Мы, совсем малые, бегали по городу, никому в голову не приходило, что с нами может что-то случиться. Не было ни маньяков, никого.

Может быть, просто жили другими ценностями. Сейчас все сильно изменилось. Вот дочке 15 лет, и у нее постоянно: это купить, это купить. Конечно, у нее есть какие-то стремления и желания, но все равно сейчас другое поколение, – сказала Пахалина.

