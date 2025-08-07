Мария Кочанова: «Очень сложно выступать в форме и под флагом. На тебя ложится очень большая ответственность»

Прыгунья в высоту Кочанова призналась, что ей сложно выступать под флагом России.

Кочанова является победительницей Игр БРИКС 2024 года, где россияне выступали под национальным флагом и с гимном РФ.

— На Играх БРИКС было эмоционально очень сложно. На самом деле очень сложно выступать в форме и под флагом. На тебя ложится очень большая ответственность. А я в принципе человек суперответственный.

Ты себя еще нагружаешь ответственностью. Игры БРИКС прошли тяжелее всего, я и начальную высоту задела, все пошло очень непонятно.

— Чем вы занимаетесь помимо спорта?

— У нас очень много увлечений. Я придерживаюсь позиции, что если у тебя нет увлечений за пределами спорта, то ты очень быстро выгоришь. Переключаться и находить себя в чем‑то другом очень интересно.

Я очень люблю заниматься рисованием. Это базовый навык, который помогает отвлечься. По клубам и дискотекам не хожу. Люблю караоке. Занимаюсь активно блогингом, очень нравится вести социальные сети, снимать видео, разговаривать, — сказала Мария Кочанова.