Российские легкоатлеты завоевали пять медалей на международном турнире в Нигере

Российские легкоатлеты завоевали две золотые медали на турнире в Нигере.

В международном Кубке Сахель приняли участие пять российских легкоатлетов. На соревнованиях также выступали спортсмены из Нигера, Буркина-Фасо, Мали, Мавритании и Чада, входящих в африканский регион Сахель.

«Российские спортсмены отправились на этот турнир с флагом и с гимном страны. Прыгун в высоту Александр Асанов и бегунья Ольга Лизякина (400 м) заняли первые места, Антон Чипизубов был вторым в беге на 5 000 м, Карина Кочеткова (бег на 200 м) и Константин Шабанов (бег на 110 м с барьерами) заняли третьи места.

Мы добирались в Нигер с двумя пересадками – в Стамбуле и в Нджамене, столице Чада. Перелет прошел нормально, успели размяться и принять участие в пресс-конференции», – сказал тренер сборной России Дмитрий Богданов.