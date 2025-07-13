Прыгунья в высоту Кочанова показала третий результат сезона в мире – 2,00 м
Российская прыгунья в высоту Мария Кочанова показала третий результат сезона в мире.
Сегодня 23-летняя спортсменка победила на Кубке сильнейших в Бресте, преодолев высоту 2,00 метра.
Лидером сезона является украинка Ярослава Магучих (2,02 м), второй идет австралийка Никола Олислагерс (2,01).
Среди мужчин лучший результат сезона (2,35 м) был установлен россиянином Данилом Лысенко, который сегодня также одержал победу на Кубке сильнейших.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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