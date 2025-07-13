Прыгунья в высоту Кочанова показала третий результат сезона в мире – 2,00 м

Российская прыгунья в высоту Мария Кочанова показала третий результат сезона в мире.

Сегодня 23-летняя спортсменка победила на Кубке сильнейших в Бресте, преодолев высоту 2,00 метра.

Лидером сезона является украинка Ярослава Магучих (2,02 м), второй идет австралийка Никола Олислагерс (2,01).

Среди мужчин лучший результат сезона (2,35 м) был установлен россиянином Данилом Лысенко , который сегодня также одержал победу на Кубке сильнейших.