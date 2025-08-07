Полина Кнороз: «Заканчивать карьеру я пока не планирую. Прыгаю для себя, потому что хочу и люблю это дело»

Прыгунья с шестом Полина Кнороз заявила, что не планирует завершать карьеру.

Кнороз выступит на чемпионате России по легкой атлетике в Казани, который пройдет с 7 по 10 августа.

— Подготовка к чемпионату России шла уверенно, все хорошо. Надеюсь, получится реализовать все наши с тренером задумки.

Цель на этот чемпионат? Это, наверное, самый популярный вопрос. У меня всегда на него один ответ. Хочешь рассмешить Бога — расскажи ему о своих планах. Никогда не загадываю на результат, а если все‑таки чего‑то хочу, оставляю это внутри себя. Не для всеобщей огласки.

— У вас пока третий результат сезона в мире. Чувствуете, что можете выше? Там разрыв большой, но…

— Я бы не сказала, что прям большой. Вообще‑то до второго места мне не хватает три сантиметра. Будем стараться добавлять.

— Данил Лысенко сказал, что на Играх БРИКС почувствовал международную атмосферу. У вас было такое?

— Да, такое чувство у меня тоже присутствовало. Все‑таки выступать в экипировке России под нашим флагом — это уже какие‑то забытые чувства, которые удалось немножко восполнить и на Играх БРИКС, и на Кубке сильнейших в Бресте.

Заканчивать карьеру я пока не планирую. Мотивация где‑то больше внутренняя. Прыгаю для себя, потому что хочу и люблю это дело, — сказала Кнороз.