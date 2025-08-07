0

Полина Кнороз: «Заканчивать карьеру я пока не планирую. Прыгаю для себя, потому что хочу и люблю это дело»

Прыгунья с шестом Полина Кнороз заявила, что не планирует завершать карьеру.

Кнороз выступит на чемпионате России по легкой атлетике в Казани, который пройдет с 7 по 10 августа. 

— Подготовка к чемпионату России шла уверенно, все хорошо. Надеюсь, получится реализовать все наши с тренером задумки.

Цель на этот чемпионат? Это, наверное, самый популярный вопрос. У меня всегда на него один ответ. Хочешь рассмешить Бога — расскажи ему о своих планах. Никогда не загадываю на результат, а если все‑таки чего‑то хочу, оставляю это внутри себя. Не для всеобщей огласки.

— У вас пока третий результат сезона в мире. Чувствуете, что можете выше? Там разрыв большой, но…

— Я бы не сказала, что прям большой. Вообще‑то до второго места мне не хватает три сантиметра. Будем стараться добавлять.

— Данил Лысенко сказал, что на Играх БРИКС почувствовал международную атмосферу. У вас было такое?

— Да, такое чувство у меня тоже присутствовало. Все‑таки выступать в экипировке России под нашим флагом — это уже какие‑то забытые чувства, которые удалось немножко восполнить и на Играх БРИКС, и на Кубке сильнейших в Бресте.

Заканчивать карьеру я пока не планирую. Мотивация где‑то больше внутренняя. Прыгаю для себя, потому что хочу и люблю это дело, — сказала Кнороз. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
logoсборная России жен
logoМатч ТВ
прыжки с шестом
logoПолина Кнороз
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Материалы по теме
Дмитрий Васильев: «Негатив в сторону Исинбаевой – раздутый момент. Она ничего сверхъестественного и обидного в адрес России не говорила»
6 августа, 12:30
Елене Исинбаевой вновь заблокировали банковские счета в России из-за долга перед ФНС («Mash на спорте»)
386 августа, 09:26
Полина Кнороз: «Очень обидно, что мы не имеем возможности выступать на международном уровне»
30 июля, 11:44
Главные новости
Бегунья Ермакова, потерявшая сознание на ЧР: «Я живая – бессмертная, видимо. Не помню свой финиш, но рада, что добежала»
10вчера, 21:54
Мария Кочанова: «Есть гении по типу Дюплантиса, кому победа забронирована, так что можно распоряжаться первым местом как угодно. К этому хочется прийти когда-нибудь»
вчера, 21:29
Никитин о рекорде России: «Не буду выпендриваться, на мировом уровне – это не сильный результат. То же самое – сравнивать наших ребят с Усэйном Болтом»
1вчера, 21:18
Федор Иванов после рекорда России: «В начале сезона я бы всю «Бриллиантовую лигу» выкосил и денег бы сколько уже заработал. Больно и обидно, что мои годы вот так уходят»
42вчера, 20:13
Федор Иванов о забеге на ЧР: «Думал в моменте, что умру, потому что глаза открыть не мог, еле‑еле что‑то говорил. Голова была просто чугунная»
2вчера, 19:31
Мария Кочанова: «Мне очень бы хотелось с Ласицкене посоревноваться на том уровне, на котором я сейчас»
1вчера, 19:05
Никитин побил рекорд России в беге на 10 000 м, который держался с 2008 года
17вчера, 18:50
Кудрявцев о рекорде Иванова: «Это путь к развитию легкой атлетики. Жаль только, что это сделано не на международной арене»
вчера, 18:04
Чемпионат России-2025. Тангара, Кочанова, Полина Ткалич одержали победы, Иванов и Никитин – с рекордами России, экс-лыжник Шаров – 4-й, другие результаты
54вчера, 17:56
Бегунья Ермакова потеряла сознание после победы на чемпионате России. Ее увезли в больницу
24вчера, 17:40
Ко всем новостям
Последние новости
WADA вернуло статус соответствия антидопинговому агентству Камеруна
5 августа, 07:36
В Тульской области задержали подозреваемого в убийстве главы колледжа олимпийского резерва и его адвоката
124 июня, 06:45
Дегтярев о контактах с международными федерациями: «Мы эту работу сейчас усиливаем»
39 июня, 13:58
Дмитрий Чернышенко: «По всей России действует более 60 тысяч физкультурно-спортивных клубов. Среди 24 млн тех, кто регулярно там занимается, – 7,5 млн детей»
39 июня, 13:05
Михаил Дегтярев: «Есть проблема поборов в детско-юношеских школах. Восстановление социальной справедливости потребует внесения изменений в законодательство»
89 июня, 11:47
РУСАДА поддержало инициативу о запрете вейпов
24 июня, 15:47
В Общественной палате России представили проект студенческих Игр БРИКС по шести видам спорта
42 июня, 15:04
Дегтярев о Российском спортивном фонде: «Сложный был законопроект с точки зрения согласования. Поправки утверждены, направлены в парламент»
526 мая, 13:51
Лев Лещенко: «Мы сейчас отрезаны от ярких международных событий, «витрина» спорта не работает. В культурной сфере то же самое происходит»
1025 апреля, 19:02
Бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун станет почетным членом МОК
20 марта, 14:57