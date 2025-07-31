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Юрий Борзаковский: «Уверен, не за горами тот день, когда Крылов выбежит из 10 секунд, и это будет историческое событие для нашего спорта»

Борзаковский считает, что Крылов может выбежать из 10 секунд на 100-метровке.

На первенстве России в Чебоксарах 21-летний Константин Крылов победил с результатом 10,04 секунды. Он превзошел рекорд страны, установленный Николаем Юшмановым 39 лет назад (10,10). Такое же время в 2006 году показывал Андрей Епишин.

«Костя шел к этому результату не первый год, не всегда все удавалось, были не очень удачные сезоны, но сейчас он набрал очень хорошую форму, они с тренером большие молодцы. Поздравляю их с рекордом России, который стоял долгое время, уверен, что не за горами тот день, когда Костя выбежит из 10 секунд, и это будет историческое событие для нашего спорта, потому что у нас так быстро никто и никогда не бежал.

Я думаю, когда Костя выбежит из 10 секунд, то это мотивирует его на более серьезные результаты. Со временем он выйдет на международную арену, я в этом уверен, и в конкурентной среде покажет себя совсем иначе, когда будет бок о бок соревноваться с сильнейшими спортсменами европейского и мирового уровня», – сказал спортивный директор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и олимпийский чемпион в беге на 800 м Юрий Борзаковский.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
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