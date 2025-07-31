Борзаковский о Данилове: «Не исключаю, что у нас появился самородок, который может реализовать себя как на российском, так и на мировом уровне»

Юрий Борзаковский оценил перспективы рекордсмена России бегуна Алексея Данилова.

21 июля на турнире в Бресте 18-летний Данилов победил в забеге на 400 м с результатом 44,56 секунды, побив рекорд России. Прежний рекорд страны (44,60) был установлен Виктором Маркиным еще на Олимпиаде-1980 в Москве.

«Каждый спортсмен индивидуален. Например, у меня в 17 лет тоже был серьезный прогресс, я прямо по секунде добавлял.

Поэтому не исключаю, что у нас в беге на 400 метров появился самородок, который может реализовать себя как на российском, так и на мировом уровне.

Парень перспективно развивается, мы за ним пристально следим», – сказал спортивный директор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и олимпийский чемпион в беге на 800 м Борзаковский.