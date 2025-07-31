Данил Лысенко: «Пару раз Баршим мне отвечал, когда я выкладывал видео с победными прыжками, – он отправлял смайлики, хлопающие ладошки»

Лысенко рассказал, как олимпийский чемпион Баршим следит за его результатами.

В июле российский прыгун в высоту Данил Лысенко установил лучший результат сезона в мире (2,35 метра) на Кубке сильнейших в Бресте. Сейчас россияне отстранены от турниров под эгидой международной федерации (World Athletics).

«К сожалению, ни с кем из иностранных атлетов не общаюсь. Единственное, пару раз [Мутаз] Баршим мне отвечал на то, когда я выкладывал в своих соцсетях видео с победными прыжками, и он на это реагировал, отправлял смайлики, хлопающие ладошки. Общаюсь только с белорусами, виделись с Максимом Недосековым.

В 2018 году, когда я выступал на международных стартах, только поздравляли друг друга с днем рождения, победами. С Баршимом я впервые прыгал на чемпионате мира 2017 года, далее Бриллиантовая лига, чемпионат мира в Бирмингеме», – рассказал серебряный призер ЧМ-2017 Лысенко.