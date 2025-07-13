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Светлана Журова: «До 1952-го советские спортсмены фактически не выступали на ОИ и ЧМ, но все знали о результатах в СССР – потом иностранцы захотели увидеть их воочию. Так будет и сейчас»

Светлана Журова считает, что иностранные атлеты захотят состязаться с россиянами.

Сегодня прыгун в высоту Данил Лысенко победил на Кубке сильнейших в Бресте, преодолев планку на 2,35 метра. Это лучший результат в сезоне в мире.

«Пусть иностранцы понимают, что как только мы вернемся на международную арену, мы будем показывать высокие результаты. Мы можем только порадоваться такому результату Лысенко. Пусть иностранцы переживают, что им делать с этим. Они все видят это.

Так было в Советском Союзе, когда до 1952 года советские спортсмены фактически не выступали на Олимпийских играх и чемпионатах мира, но все знали, какие результаты показывают в СССР. А потом и сами иностранцы захотели увидеть воочию результаты советских спортсменов, а также соревноваться с ними. Так будет и сейчас», - сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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отстранение и возвращение России
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