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Лысенко о лучшем результате сезона в мире: «Уверен, кто-то из зарубежных соперников подумает: как хорошо, что меня не будет на чемпионате мира»

Данил Лысенко считает, что соперники порадуются его отсутствию на ЧМ.

Сегодня российский легкоатлет победил на Кубке сильнейших по прыжкам в высоту в Бресте. Он взял высоту 2,35 м – это лучший результат сезона в мире.

«Следят ли зарубежные соперники за моими выступлениями? Этот турнир они вряд ли смотрели, но попозже, когда видео с моим прыжком на 2,35 м появится в интернете, они обязательно его прокрутят.

Я уверен, что кто-то из них подумает в этот момент о том, что как хорошо, что меня не будет в сентябре на чемпионате мира. Пусть они радуются, но в следующий раз постараюсь прыгнуть еще выше. И это будет совсем скоро.

Я испытываю радость от того, что мне удалось сегодня показать такой результат. Очень доволен, мы шли к этому, и вот наконец получилось, спасибо большое моим замечательным тренерам, жене и близким, которые всегда рядом со мной. Я ехал в Брест с таким зарядом, что здесь можно и нужно прыгать высоко, и думал не о победе, а о результате», – сказал серебряный призер ЧМ-2017 Лысенко.

Чемпионат мира-2025 пройдет в Токио с 13 по 21 сентября. Российские спортсмены на данный момент отстранены от международных стартов.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
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