Российская легкоатлетка Якушина будет выступать за Турцию

Российская легкоатлетка Софья Якушина будет выступать за сборную Турции.

Якушиной 19 лет, она является серебряным призером чемпионата России в семиборье.

В 2024 году она уехала учиться в США. Выступает за университет Техаса A&M. Сборную России на международных турнирах Якушина не представляла.

«Теперь я могу быть уверена, что мое участие на Олимпиаде в Лос-Анджелесе-2028 будет зависеть только от моего результата. И больше ни от чего», – прокомментировала спортсменка.

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