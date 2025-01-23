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Многоборка Якушина про учебу в США: «По условиям есть все, что только можешь вообразить – и для тренировок, и для восстановления. Здесь суперусловия для любого вида спорта»

Российская легкоатлетка Софья Якушина рассказала про учебу в университет США.

Якушиной 19 лет, она является серебряным призером чемпионата России в семиборье. 

– Как получилось, что ты уехала?

– На летнем чемпионате России-2024 пообщалась с друзьями, у которых были планы поступать в США. Они расписали все в таких красках, что я прониклась идеей. Плюс меня на протяжении года приглашал тренер из того универа, где я в итоге учусь – Texas A&M University.

– Он сам на тебя вышел?

– Да, в большинстве случаев они сами и выходят. И вот я ему ответила – и все очень быстро закрутилось. Связал меня с агентом, который помог с волокитой по документам. Все это они делали сами.

Сложность лично для меня была одна: сдать экзамен по английскому. У меня он был на уровне hello, how are you? В общем, я летала в Баку и сдала-таки TOEFL, хоть и со второго раза. Визу получила в Белграде супербыстро – за день. Получается, весь процесс начался в сентябре, а уже в середине декабря я улетела.

– Ты в Америке всего месяц. Первые впечатления?

– Абсолютный восторг! Радость, что я все-таки приняла это решение – мое лучшее в 2024-м. Здесь такие масштабы!

По условиям есть все, что только ты можешь вообразить – и для тренировок, и для восстановления. Тебе вообще не надо ни о чем париться. Пришел на тренировку – сами предлагают массаж. Питание – шикарное. Манеж и стадион нашего универа – топ-уровень. И здесь суперусловия для любого вида спорта. Неважно, сильная у вас команда или нет. Просто все это есть по умолчанию.

Только у нас на стадионе – 6 секторов для шеста, 4 ямы для длины, 2-3 сектора для высоты, 8 дорожек по кругу. Есть разминочное поле. Несколько секторов для метаний. Ну и манеж.

– В системе тренировок что-то удивило?

– Да в целом, нет. Разве что штангу у нас делала раз в неделю, а здесь – три. Причем она идет рано утром, перед основной работой, и к этому я еще не привыкла. Те же барьеры потом бегать тяжеловато. Темповые тоже непростые. Когда только приехала, мне дали 10х200 м через 30 секунд отдыха. Зато здесь отдельные тренеры по разным видам, плюс у нас команда, а со спарринг-партнерами все переносится проще.

– Что такое студенческие соревнования в США? 

– Я пока не выступала. Но тут проходило что-то вроде матчевой встречи между несколькими универами, и даже это – уровень. Подход, то, как это освещают – сразу чувствуется масштаб. Могу только представить, что будет, когда начнутся турниры посерьезнее.

А еще я была на баскете и теперь вообще не буду пропускать игр. Все, я фанат! Там можно с ума сойти от того, насколько крутая атмосфера. Каждый Game Day – крышесносное событие. Солдауты – норма. Люди за немаленькие деньги раскупают билеты (для студентов – свободно), а арена у нас на 13 тысяч! 

– Как теперь будет выглядеть твоя соревновательная жизнь? Ты будешь возвращаться в Россию? 

– Да, летом точно приеду. Чемпионат России – это понятно, а по остальному пока сказать сложно, будем смотреть по расписанию – постараюсь везде, где успею, – сказала Якушина. 

«Уехать в Америку – лучшее решение 2024-го». Звездочка нашей легкой атлетики теперь в университете США

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Софья Якушина
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