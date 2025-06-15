Россиянка Софья Якушина стала 3-й на студенческом чемпионате США в семиборье
Российская легкоатлетка Софья Якушина заняла 3-е место в семиборье на чемпионате первого дивизиона Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) в США.
Соревнования прошли в Юджине. Якушина показала результат 6058 балла, ее опередили Пиппи Лотта Энок (6258) и Джейдин О’Брайен (6256).
Якушина выступает за университет Техаса (Texas A&M), в котором она обучается с прошлого года.
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Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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