Россиянка Софья Якушина стала 3-й на студенческом чемпионате США в семиборье

Российская легкоатлетка Софья Якушина заняла 3-е место в семиборье на чемпионате первого дивизиона Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) в США.

Соревнования прошли в Юджине. Якушина показала результат 6058 балла, ее опередили Пиппи Лотта Энок (6258) и Джейдин О’Брайен (6256).

Якушина выступает за университет Техаса (Texas A&M), в котором она обучается с прошлого года.

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