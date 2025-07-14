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Опубликовано расписание соревнований Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе

Стало известно расписание летних Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе.

Первые квалификационные соревнования пройдут 12 июля в хоккее на траве, регби-7, баскетболе, водном поло, гандболе, крикете и футболе.

15 июля будут разыграны первые комплекты наград. За медали будут бороться в триатлоне, фехтовании, дзюдо, легкой атлетике, регби-7, пулевой стрельбе и гребном слаломе.

В последний день Игр, который состоится 30 июля, будут разыграны награды в боксе, борьбе, марафоне, велотреке, плавании, а также пройдут финальные матчи в баскетболе и волейболе. 

Церемония открытия Олимпийских игр пройдет в ночь с 14 на 15 июля, церемония закрытия — в ночь с 30 на 31 июля.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: LA28
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