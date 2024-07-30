Дональд Трамп об Олимпиаде-2024: «Церемония открытия была позором»

Теги открытие Олимпиада-2024 Лос-Анджелес-2028 Политика Дональд Трамп Водные виды

Бывший президент США Дональд Трамп высказался об открытии Олимпиады-2024 в Париже.

Церемония проходила 26 июля. Ее отдельные сцены вызвали резкую критику общественности.

«Я посчитал, что церемония открытия была позором, на самом деле.

Послушайте, я не против кого-то. Я человек очень широких взглядов. Но для меня то, что они сделали, было позором», – сказал политик в интервью Fox News.

Также Трамп ответил на вопрос о том, как бы он повлиял на церемонию открытия Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе, если такая возможность появится в случае его переизбрания президентом.

«У нас не будет «Тайной вечери» в том виде, как ее изобразили в ту ночь [на церемонии в Париже]», – заявил Трамп.

«Неприемлемо, неуважительно, позорно!» Что так возмутило всех на открытии Олимпиады

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40 комментариев
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Церемония открытия прекрасна тем, что отвращение к ней способно объединить наиболее полярные страны, религии и политические течения. Удивительное явление!
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Ответ VMX1389
Комментарий скрыт
пхахахаха, дооо, так остановили, что американцы там 8 лет провоевали. остановили так остановили
насколько нужно быть хомяком, чтобы такую чушь спороть
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В таких случаях говорят: ты или крестик сними или трусы надень
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Ответ Фёдор Комаров
И никто в знак протеста не покинул Олимпиаду. Медалька дороже совести и чести.
А может еще суициднуться в знак протеста?
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Пахан сказал что это был позор. Значит так оно и есть.
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Даже если он станет президентом, влиять на открытие олимпиады он не сможет. Это будет зона ответственности властей Лос Анджелеса.
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Ответ VMX1389
Комментарий скрыт
"Прогрессивное общество остановило торговлю рабовладельцев в США, тогда как консерваторы были против, Прогрессивное общество дало женщинам свободу и равенство.... и можно продолжать и продолжать". Вы так пишите, будто это что-то хорошее.
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Наш слоняра!!
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Ответ VMX1389
Комментарий скрыт
а про женщин, кстати, в клятом совке ещё в 20 годы женщинам дали право работать как и мужчинам, и равные права, в то время как женщина в святой омерике была предметом интерьера примерно годов до 80-90х
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Ответ Ебздрогыч
Церемония открытия прекрасна тем, что отвращение к ней способно объединить наиболее полярные страны, религии и политические течения. Удивительное явление!
хоть какая то польза от Открытия
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Ответ valderoma
Обрушился на один эпизод, а про всю церемонию слова доброго не сказал🤦
Ну так ложка дегтя бочку меда портит
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Ответ PolarBear
Если бы на открытии Олимпиады был номер с отрубленной головой Байдена, думаю, Трамп бы одобрил и остался доволен. А так нет
Если бы Трампа убил террорист по заказу Байдена, Байден был бы рад. После этого террористического акта в адресс Трампа рот открывать нельзя , он практически святой при жизни стал.
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Ответ Лимит Лимитович
Тем не менее, ее обсуждают уже несколько дней подряд. Такая церемония открытия точно запомнится.
Я открытие не смотрел, кстати наверное оно было хорошим, но до сих пор не могу развидеть смурфа с микрофоном, трясущего мошонкой, которого увидел, когда скинули добрые люди.
У сожалению, именно с этим у меня лично оно и будет теперь ассоциироваться.
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Ответ Лимит Лимитович
Тем не менее, ее обсуждают уже несколько дней подряд. Такая церемония открытия точно запомнится.
А чего там случилось? Гомики и лесбухи целоваться начали? Я не в курсе, гейОлимпиаду под нейтральным флагом не смотрю!
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Ответ VMX1389
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Олимпиады задумывались не для того чтобы у кого-то рвались пуканы, а наоборот, чтобы создать что-то, что нравится всем, вокруг чего все захотят объединиться.
Сегодня мы наблюдаем загнивание олимпийского движения, которое может закончиться выздоровлением, а, может, и полным крахом.
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Ответ VMX1389
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ой ты что-то начудил )) если считать республиканцев прогрессивным обществом - они как раз отменили рабство в США. когда как текущих демов не было.

при "прогрессивном" обществе началась первая фаза
при консерваторах вторая фаза не начиналась
при "прогрессивном" обществе у руля началась вторая фаза

прогрессивное общество делает всё, что бы война не закончилась.
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Ответ Ебздрогыч
Церемония открытия прекрасна тем, что отвращение к ней способно объединить наиболее полярные страны, религии и политические течения. Удивительное явление!
Тот момент когда Олимпиада действительно объединяет. ))
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ухо-то одно теперь

долго доходит
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У нас не будет «Тайной вечери» в том виде, как ее изобразили в ту ночь, на месте Ииуса должен сидеть Я!», – заявил Трамп.
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"Бывший президент США..."

и будущий же - можно добавить.
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Надо заставить организаторов принести извинения. Хотя мозг большинства людей, проголосовавших за левых толерастов на выборах прям перед олимпиадой, уже не исправить.
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Три-четыре: ОИ - позор всемирного спорта!
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Ответ Potapson
Пахан сказал что это был позор. Значит так оно и есть.
И челядь сразу зашевелилась
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главное вовремя повернуть голову, чтобы не смотреть на это безобразие
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Популист. Подождал аж 3 дня, чтобы высказаться. До этого прощупывал, куда дует ветер. Если бы все хвалили открытие - сказал бы, что это было лучшее открытие в истории.
Ну Трамп-то ладно. Особенно смешно, как Васи из Саратова на него молятся))
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Ответ VMX1389
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"прогрессивное общество, и Хиппи, студенты и т.д. остановили войну во Вьетнаме, массовыми забастовками, и т.д." -- нет, ты не прав, общественное движение не остановило войну, которая продлилась еще несколько лет после того, как протест стих.

повлияло на дальнейшую военную политику США -- да, но войну не остановило
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это интервью он дал до очередной порнозвезды или после?
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Спортс так и не показал главное фото с Открытия, мужика с торчащими бубенами, сзади синего мужика
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Ответ molot p
пхахахаха, дооо, так остановили, что американцы там 8 лет провоевали. остановили так остановили насколько нужно быть хомяком, чтобы такую чушь спороть
Не мели про 8 лет, позорище.
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Ответ VMX1389
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Я тебя сейчас удивлю, но работорговля была остановлена совершенно не прогрессивным обществом. Против работорговли выступали республиканцы, например тот же Авраам Линкольн был республиканцем. В то время как "прогрессивные" демократы воевали за сохранение рабства. Но для этого надо учить историю а не слушать ЛГБТ пропаганду. А главным организатором выступлении против войны во Вьетнаме был Дэвид Кортрайт, военный который увидел войну изнутри. Затем благодаря его усилиям антивоенные настроения стали популярны и среди других военных, призывников и т.д. если бы не это твои уважаемые хиппи так и собирались бы дальше на площадях, курили травку и чпокали друг друга во все дырки. Прогрессивное общество тут совершенно не при чем. Но чтобы это знать, тоже надо учить историю.
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