Дональд Трамп об Олимпиаде-2024: «Церемония открытия была позором»
Бывший президент США Дональд Трамп высказался об открытии Олимпиады-2024 в Париже.
Церемония проходила 26 июля. Ее отдельные сцены вызвали резкую критику общественности.
«Я посчитал, что церемония открытия была позором, на самом деле.
Послушайте, я не против кого-то. Я человек очень широких взглядов. Но для меня то, что они сделали, было позором», – сказал политик в интервью Fox News.
Также Трамп ответил на вопрос о том, как бы он повлиял на церемонию открытия Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе, если такая возможность появится в случае его переизбрания президентом.
«У нас не будет «Тайной вечери» в том виде, как ее изобразили в ту ночь [на церемонии в Париже]», – заявил Трамп.
«Неприемлемо, неуважительно, позорно!» Что так возмутило всех на открытии Олимпиады
насколько нужно быть хомяком, чтобы такую чушь спороть
У сожалению, именно с этим у меня лично оно и будет теперь ассоциироваться.
Сегодня мы наблюдаем загнивание олимпийского движения, которое может закончиться выздоровлением, а, может, и полным крахом.
при "прогрессивном" обществе началась первая фаза
при консерваторах вторая фаза не начиналась
при "прогрессивном" обществе у руля началась вторая фаза
прогрессивное общество делает всё, что бы война не закончилась.
долго доходит
и будущий же - можно добавить.
Ну Трамп-то ладно. Особенно смешно, как Васи из Саратова на него молятся))
повлияло на дальнейшую военную политику США -- да, но войну не остановило