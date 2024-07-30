Дональд Трамп об Олимпиаде-2024: «Церемония открытия была позором»

Бывший президент США Дональд Трамп высказался об открытии Олимпиады-2024 в Париже.

Церемония проходила 26 июля. Ее отдельные сцены вызвали резкую критику общественности.

«Я посчитал, что церемония открытия была позором, на самом деле.

Послушайте, я не против кого-то. Я человек очень широких взглядов. Но для меня то, что они сделали, было позором», – сказал политик в интервью Fox News.

Также Трамп ответил на вопрос о том, как бы он повлиял на церемонию открытия Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе, если такая возможность появится в случае его переизбрания президентом.

«У нас не будет «Тайной вечери» в том виде, как ее изобразили в ту ночь [на церемонии в Париже]», – заявил Трамп.

«Неприемлемо, неуважительно, позорно!» Что так возмутило всех на открытии Олимпиады