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Фрейзер-Прайс о снятии со 100-метровки на Олимпиаде в Париже: «Вероятно, у меня была паническая атака. Пришлось задаться вопросом: «Что правильно для меня?»

Фрейзер-Прайс объяснила, почему снялась со 100-метровки на Олимпиаде в Париже.

Перед полуфинальным забегом ямайскую бегунью Шелли-Энн Фрейзер-Прайс не пускали на стадион, так как она пришла ко входу, предназначенному только для автобусов из Олимпийской деревни (Фрейзер-Прайс жила в другом месте). Идти к другому входу с тяжелой сумкой спортсменка не хотела.

После споров с работниками стадиона Фрейзер-Прайс все же пошла к другому входу, но потеряла из-за этой ситуации около часа и лишилась возможности подготовиться к забегу привычным образом. Спортсменка испытывала мышечные спазмы и волнение.

«Вероятно, у меня была паническая атака. Я почувствовала, что вижу это прямо перед собой, и это вырвалось [у меня из рук]. Я воин и борец. Люблю быть на высоте положения. Я хотела сделать это для своей страны, но пришлось задаться вопросом: «Что правильно для меня?» – сказала Фрейзер-Прайс.

После снятия с забега Фрейзер-Прайс вернулась в апартаменты к своей семье. На вопросе сына о том, почему она не бежала, спортсменка расплакалась и потом несколько месяцев не выходила на дорожку.

Трехкратная олимпийская чемпионка, 11-кратная чемпионка мира Фрейзер-Прайс планирует завершить карьеру в этом году после участия в чемпионате мира в Токио в сентябре.

Легенду спринта не пустили на стадион в Париже, чтобы размяться – а потом она снялась с Олимпиады

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Marie Claire
logoШелли-Энн Фрейзер-Прайс
Бег
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