Фрейзер-Прайс снялась со стометровки на Олимпиаде-2024 из-за травмы, полученной во время разминки

Шелли-Энн Фрейзер-Прайс пропустила стометровку на Олимпиаде из-за травмы.

Ранее сообщалось, что трехкратную олимпийскую чемпионку не пускали на стадион «Стад де Франс» из-за того, что правила входа для спортсменов изменили.

Въезд через основной вход был доступен только на командном автобусе, а Фрейзер-Прайс приехала отдельно.

Начальник сборной Ямайки на Олимпиаде Ян Келли заявил, что легкоатлетка снялась с соревнований не из-за этого.

«Ей разрешили выйти на разминочную дорожку, но через другие ворота. То, что ей не разрешали выйти на стадион – неправда.

К сожалению, Шелли-Энн не смогла принять участия в соревнованиях из-за травмы, полученной во время финальной разминки», – приводит слова Келли Reuters.

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