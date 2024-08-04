«Трудно подобрать слова, чтобы описать всю глубину разочарования». Фрейзер-Прайс не стала объяснять причину пропуска стометровки на Олимпиаде

Теги Бег сборная Ямайки жен Шелли-Энн Фрейзер-Прайс Олимпиада-2024 Легкая атлетика

Шелли-Энн Фрейзер-Прайс обратилась к болельщикам после пропуска стометровки на ОИ.

Трехкратная олимпийская чемпионка не вышла на старт в полуфинальном забеге Игр в Париже. Она поблагодарила за поддержку, но не объяснила причину снятия.

«Мне трудно подобрать слова, чтобы описать всю глубину моего разочарования. Я знаю, что мои болельщики разделяют это разочарование вместе со мной.

Я счастлива, что болельщики оказывают мне постоянную поддержку с момента моего олимпийского дебюта в 2008 году. Поддержка моих фанатов, страны и всего общества вызывала во мне огромную благодарность, которая поддерживала меня на протяжении всей карьеры.

С каждым шагом и победой вы все были рядом со мной. Моя вера всегда поддерживала меня в моем путешествии. Спасибо, что продолжаете быть со мной сегодня и каждый день», – написала Фрейзер-Прайс в соцсети.

Легенду спринта не пустили на стадион в Париже, чтобы размяться – а потом она снялась с Олимпиады

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5 комментариев
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Блин, даже не знал, что легкая атлетика уже началась. Так быстро все, и пропустил финал на 100м у женщин.
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Ответ DonaldBrashear 2.0
Блин, даже не знал, что легкая атлетика уже началась. Так быстро все, и пропустил финал на 100м у женщин.
Сегодня мужской!
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Ответ Heat Wave
Сегодня мужской!
А когда полуфиналы у мужчин-то, квалификационные забеги, не знаете?

Чёт тут на сайте только про финал информация.
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Ответ DonaldBrashear 2.0
А когда полуфиналы у мужчин-то, квалификационные забеги, не знаете? Чёт тут на сайте только про финал информация.
https://olympics.com/ru/paris-2024/schedule/athletics?day=4-august

Вот удобный сайт
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Ответ DonaldBrashear 2.0
Блин, даже не знал, что легкая атлетика уже началась. Так быстро все, и пропустил финал на 100м у женщин.
Все записи основных соревнований лежат в вк
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