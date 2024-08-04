«Трудно подобрать слова, чтобы описать всю глубину разочарования». Фрейзер-Прайс не стала объяснять причину пропуска стометровки на Олимпиаде

Шелли-Энн Фрейзер-Прайс обратилась к болельщикам после пропуска стометровки на ОИ.

Трехкратная олимпийская чемпионка не вышла на старт в полуфинальном забеге Игр в Париже. Она поблагодарила за поддержку, но не объяснила причину снятия.

«Мне трудно подобрать слова, чтобы описать всю глубину моего разочарования. Я знаю, что мои болельщики разделяют это разочарование вместе со мной.

Я счастлива, что болельщики оказывают мне постоянную поддержку с момента моего олимпийского дебюта в 2008 году. Поддержка моих фанатов, страны и всего общества вызывала во мне огромную благодарность, которая поддерживала меня на протяжении всей карьеры.

С каждым шагом и победой вы все были рядом со мной. Моя вера всегда поддерживала меня в моем путешествии. Спасибо, что продолжаете быть со мной сегодня и каждый день», – написала Фрейзер-Прайс в соцсети.

Легенду спринта не пустили на стадион в Париже, чтобы размяться – а потом она снялась с Олимпиады