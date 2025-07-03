Сергей Шубенков восстановился после травмы икроножной мышцы.

Чемпион мира в барьерном беге получил повреждение на одном из весенних тренировочных сборов в Адлере.

Из-за травмы Шубенков пропустил начало летнего сезона.

«Мы купили билеты, Сергей будет выступать 5 июля на Мемориале Игнатьева в Чебоксарах», – рассказал тренер спортсмена Сергей Клевцов.