Сергей Шубенков восстановился после травмы икроножной мышцы
Сергей Шубенков восстановился после травмы икроножной мышцы.
Чемпион мира в барьерном беге получил повреждение на одном из весенних тренировочных сборов в Адлере.
Из-за травмы Шубенков пропустил начало летнего сезона.
«Мы купили билеты, Сергей будет выступать 5 июля на Мемориале Игнатьева в Чебоксарах», – рассказал тренер спортсмена Сергей Клевцов.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
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