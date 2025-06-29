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Александр Тихонов: «За что Исинбаевой блокировать счета? Она прославляла Россию в спорте. Уехала и правильно сделала»

Тихонов считает, что Исинбаевой нельзя было блокировать банковские счета.

Двукратной олимпийской чемпионке по прыжкам с шестом заблокировали банковские счета в России из-за неуплаты налогов на сумму 818 тысяч рублей.

«А не хотели бы заблокировать счета Чубайсу, всем тем, кто сбежал из страны с триллионами, кто обворовал российский трудовой народ? Надо сначала разобраться с теми, кто предал Россию, владея информацией.

А Исинбаевой за что блокировать счета? Нашли с кого спрашивать. Она прославляла Россию в спорте. Уехала и правильно сделала.

Что касается уплаты налогов, можно привести десятки примеров, когда бизнесменов просят перевести огромные суммы, иначе закроют их компании. Надо мной тоже поиздевались, разграбили меня, хотя я платил налоги. Меня тоже коснулось беззаконие», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Всепроспорт
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