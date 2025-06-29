Дмитрий Свищев: «Исинбаевой надо заплатить налоги. Вряд ли для нее это неподъемные суммы»

Свищев считает, что Исинбаева расплатится с долгами по налогам в России.

Двукратной олимпийской чемпионке по прыжкам с шестом Елене Исинбаевой заблокировали банковские счета в России – за долг в 818 тысяч рублей перед ФНС.

«По долгам надо платить независимо от того, чемпион ты, профессор или слесарь. Исинбаевой надо заплатить налоги.

Уехав из России, она бросила все свои платежи. Вряд ли для нее это неподъемные суммы, просто она запустила процесс уплаты налогов. Если Исинбаева – порядочный человек, она погасит эти долги. Зачем оставлять за собой такое неприятное наследие в стране?» – рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев.