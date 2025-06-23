Почетный член МОК Смирнов провел беседу с Ковентри: «Сказал, что мы ждем признания ОКР и рассчитываем на участие наших спортсменов в Олимпиаде»

Виталий Смирнов сообщил, что пообщался с Кирсти Ковентри.

Сегодня, 23 июня, двукратная олимпийская чемпионка Ковентри вступила в должность президента Международного олимпийского комитета (МОК).

«Вчера во время вечернего приема я в присутствии Шамиля Тарпищева говорил с Ковентри, рассказал о наших делах и в первую очередь о том, что мы сейчас ждем возвращения признания Олимпийского комитета России.

Причины, по которой мы были его лишены, больше не существует. Я сказал, что мы очень рассчитываем на участие наших спортсменов в Олимпийских играх. Взять хотя бы последний чемпионат мира по дзюдо, где наши спортсмены завоевали три золотые медали – это показывает силу нашего спорта и то место, которое мы занимаем и можем занимать в нем по всем видам.

Ковентри в свою очередь отметила, что она сторонница того, чтобы предоставлять спортсменам возможность участвовать в Олимпийских играх. Главе МОК было приятно услышать, что в ее стране – в Зимбабве – я был несколько раз.

Также мы обсудили перемены, которые происходят в нашем спорте, нашего нового руководителя. Услышал от нее такое мнение: «Вы энергичные люди».

Кирсти Ковентри – интересный человек, первая представительница Африки, двукратная олимпийская чемпионка, она молода, и она первая женщина на этом посту. Ее избрание – хороший вариант, происходящие изменения я рассматриваю в позитивном ключе», – сказал почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) Смирнов.

Ковентри – новый босс МОК, она ставленница Баха. Что это значит для России?