  • Спортс
  • Водные виды
  • Новости
  • Почетный член МОК Смирнов провел беседу с Ковентри: «Сказал, что мы ждем признания ОКР и рассчитываем на участие наших спортсменов в Олимпиаде»
7

Почетный член МОК Смирнов провел беседу с Ковентри: «Сказал, что мы ждем признания ОКР и рассчитываем на участие наших спортсменов в Олимпиаде»

Виталий Смирнов сообщил, что пообщался с Кирсти Ковентри.

Сегодня, 23 июня, двукратная олимпийская чемпионка Ковентри вступила в должность президента Международного олимпийского комитета (МОК). 

«Вчера во время вечернего приема я в присутствии Шамиля Тарпищева говорил с Ковентри, рассказал о наших делах и в первую очередь о том, что мы сейчас ждем возвращения признания Олимпийского комитета России.

Причины, по которой мы были его лишены, больше не существует. Я сказал, что мы очень рассчитываем на участие наших спортсменов в Олимпийских играх. Взять хотя бы последний чемпионат мира по дзюдо, где наши спортсмены завоевали три золотые медали – это показывает силу нашего спорта и то место, которое мы занимаем и можем занимать в нем по всем видам.

Ковентри в свою очередь отметила, что она сторонница того, чтобы предоставлять спортсменам возможность участвовать в Олимпийских играх. Главе МОК было приятно услышать, что в ее стране – в Зимбабве – я был несколько раз.

Также мы обсудили перемены, которые происходят в нашем спорте, нашего нового руководителя. Услышал от нее такое мнение: «Вы энергичные люди».

Кирсти Ковентри – интересный человек, первая представительница Африки, двукратная олимпийская чемпионка, она молода, и она первая женщина на этом посту. Ее избрание – хороший вариант, происходящие изменения я рассматриваю в позитивном ключе», – сказал почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) Смирнов. 

Ковентри – новый босс МОК, она ставленница Баха. Что это значит для России?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
logoМОК
logoКирсти Ковентри
logoВиталий Смирнов
отстранение и возвращение России
ТАСС
logoОлимпийская сборная России
ОКР
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Материалы по теме
Михаил Дегтярев: «Надеемся, что при Ковентри целостность олимпийского движения будет восстановлена. Все атлеты имеют право на то, чтобы выступать на Олимпиаде»
26сегодня, 15:14
Светлана Журова: «Вряд ли Ковентри возьмет на себя индивидуальную ответственность и скажет, что допускает наших спортсменов. Надежды есть, но и вопросов немало»
1сегодня, 14:44
Тарасова о допуске россиян: «У Ковентри много работы, и очень важно, чтобы она выполнила ее быстро, потому что этот вопрос неотлагательный»
19сегодня, 13:59
Главные новости
Чикунова о победе в финале Кубка России: «Хорошее, рабочее время. Хотелось бы постоянно плыть быстро, но это возможно только не в этой Вселенной»
28 минут назад
Плавание. Финал Кубка России. Чикунова, Пригода, Кудашев, Клепикова, Бородин одержали победы, другие результаты
51 минуту назад
Михаил Дегтярев: «Надеемся, что при Ковентри целостность олимпийского движения будет восстановлена. Все атлеты имеют право на то, чтобы выступать на Олимпиаде»
26сегодня, 15:14
Ковентри сравнила олимпийское движение с паутиной: «Оно сложное, красивое и сильное. Но остается таким, только если мы работаем вместе»
8сегодня, 11:28
Вице‑президент Федерации водных видов спорта России Брусникина получила нейтральный статус
сегодня, 10:21
Кирсти Ковентри вступила в должность президента МОК
22сегодня, 09:52
WADA о словах главы USADA про рацион китайских пловцов: «Заявление Тайгерта не основано на науке или фактах»
10сегодня, 08:23
Кристина Ильиных: «Чувствую, что начинаю психологически справляться со своими проблемами»
сегодня, 06:44
Сергей Фесиков: «Рады, что число пловцов на Кубке России возросло. Значит, страна хочет плыть к Олимпийским играм»
сегодня, 06:39
Прыгун в воду Евгений Кузнецов досрочно завершил сезон из-за травмы
вчера, 17:45
Ко всем новостям
Последние новости
Глава Крыма: «Принято решение о строительстве в республике нескольких крупных спортивных объектов. Обсуждаем создание Академии хоккея»
121 мая, 19:58
Покровская о россиянках на Кубке мира: «Было очень важно, как нас примут политически. Многое значит то, что нам отдали первое место»
212 апреля, 11:44
На фестивале фридайвинга «Под лед Байкала» установили четыре мировых рекорда
119 марта, 07:49
Сергей Фесиков назначен на пост спортивного директора Федерации водных видов спорта России
27 января, 20:00
Экс-ведущая «Матч ТВ» Серегина о втором муже: «Его посадили, когда мы познакомились, а выпустили, когда мы расстались. До сих пор над этим ржем»
716 января, 14:40
Открылась регистрация на спортивный фестиваль «Липецкий триатлон, 113. Зеленый остров». Он пройдет 9 и 10 августа
22 декабря 2024, 10:05
Кирилл Пригода: «Я планирую выступать и дальше. Сейчас нет таких рамок, что ты можешь быть спортсменом уровня сборной исключительно с 18 до 25 лет»
116 декабря 2024, 19:07
Владимир Сальников: «Опыт выступления пловцов на чемпионате мира в Будапеште станет полезным для других наших водных видов»
316 декабря 2024, 09:10
РУСАДА с января по ноябрь 2024 года взяло у спортсменов более 10 700 допинг-проб
211 декабря 2024, 07:42
Дегтярев о нейтральном статусе: «Мы не осуждаем спортсменов, они от гимна, герба не отказывались – их лишили»
57 декабря 2024, 14:35