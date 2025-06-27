Полина Кнороз: «Себастьян Коу нас терпеть не может»

Прыгунья с шестом Полина Кнороз отметила негатив к россиянам от Себастьяна Коу.

Коу – глава Международной федерации легкой атлетики (World Athletics ).

– Кирсти Ковентри 23 июня вступила в должность президента Международного олимпийского комитета. Связываете ли вы с ней какие-то надежды, что с приходом ее на пост руководителя мирового спорта российским атлетам будет жить полегче, чем при ее предшественнике Томасе Бахе ?

– Все будет зависеть от того, какое отношение у нее сейчас к тому, что многие российские спортсмены более трех лет не могут выступать на чемпионатах мира, Европы и Олимпийских играх. Я про Ковентри практически ничего не знаю сейчас.

Но что касается ее конкурента на выборах президента МОК Себастьяна Коу, то тут как бы все понятно. Он нас терпеть не может. Вспомните, что Коу сказал перед Играми-2024 в Париже журналистам: «Да, вы увидите российских спортсменов на Олимпиаде, но это будет точно не легкая атлетика», – сказала Кнороз .