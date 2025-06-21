Полина Кнороз: «Сегодня мне очень сильно мешал ветер. Можно было побороться с ним, но я испугалась»

Прыгунья с шестом Полина Кнороз объяснила неудачное выступление на Кубке России.

Спортсменка не смогла справиться со стартовой для себя высотой 4,20 м.

«Сегодня мне очень сильно мешал ветер. Конечно, я расстроилась, не буду скрывать. Здесь все выступают в одинаковых условиях, но мне не повезло, хотя можно было побороться с ветром. Но я испугалась.

На первой попытке я боялась, что шест меня отправит в обратную сторону и я приземлюсь на дорожке. На второй попытке зажалась из-за этого, а на третьей из-за неудач на двух предыдущих я очень сильно закрутила шест и снесла планку.

Но меня радует, что я смогу все свалить на погодные условия, что и делаю сейчас.

Я не помню, в каком году в последний раз «баранила», но это был этап Бриллиантовой лиги. И та неудача была более обидной, чем сегодняшняя», – сказала Кнороз.