Федерации потратят около 24 млрд рублей на реализацию госпрограммы «Спорт России» в 2025 году

Дегтярев заявил, что спортивные федерации потратят 24 млрд на госпрограмму «Спорт России».

«Мы проанализировали основные источники внебюджетного финансирования спорта. Для внесения в комплексную госпрограмму «Спорт России» потенциально готовы мероприятия на общую сумму 60 млрд рублей.

В частности, 89 общероссийских спортивных федераций в этом году планируют потратить почти 24 млрд рублей собственных и привлеченных средств, спортивные лиги – 1 млрд рублей, заложены расходы у двух из семи госкорпораций, а также у нескольких крупнейших частных компаний, однако пока эта информация дополняется.

Реализация этой программы идет в полном соответствии с утвержденными параметрами. Исполнение госпрограммы идет по плану, без критических отклонений. По итогам прошлого года все, кроме одного, ключевые показатели перевыполнены, что позволяет прогнозировать их успешное выполнение и в этом году.

В 19 регионах ключевые показатели эффективности не достигнуты. На май 2025 года доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составила 60,8%, уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями – 63,3%.

В 60 регионах расходы бюджета на спорт достигли или превысили показатель в 2%. Плановое финансирование региональных госпрограмм на 2025 год составляет 449 млрд рублей. Основные расходы связаны со строительством и содержанием спортобъектов, а также спортивной подготовкой в рамках госзаданий.

Однако нужно понимать, что прямой зависимости от объема расходов на спорт и достижением показателей по вовлеченности граждан и удовлетворенности нет.

В 15 регионах, которые пока не дотягивают до расходов в 2% бюджета, тем не менее с развитием спорта все неплохо, а в 19, где, наоборот, хороший уровень финансирования, ключевые показатели эффективности не достигнуты. Это предмет для изучения», – сказал министр спорта России Михаил Дегтярев.