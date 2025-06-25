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Директор Центра спортивной подготовки Георгий Брюсов ушел со своего поста

Директор Центра спортивной подготовки Георгий Брюсов ушел со своего поста.

Руководитель Центра спортивной подготовки сборных команд России (ЦСП) Георгий Брюсов уволен по собственному желанию, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Георгий Брюсов ушел с поста директора ЦСП, он уволен по собственному желанию», – сообщил собеседник агентства.

В декабре 2020 года Брюсова назначили исполняющим обязанности главы ЦСП, а в июне 2021‑го утвердили в должности.

По информации «РБК Спорт», свой пост также покинула заместитель директора ЦСП Любовь Губина. Собеседники издания, знакомые с ситуацией, отмечают, что у министра спорта РФ Михаила Дегтярева есть свое видение того, как должен развиваться ЦСП. Также он не был доволен отчетами и итогами аудитов, проводившихся в отношении центра.

Сейчас на сайте Минспорта временно исполняющим обязанности директора ЦСП указан Дмитрий Селиванов. Ранее он занимал пост заместителя директора ЦСП по летним олимпийским видам спорта.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
Георгий Брюсов
Центр спортивной подготовки
logoМихаил Дегтярев
Министерство спорта России
ТАСС
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