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Журова о назначении ветерана СВО главой ЦСП: «Эта должность – как на линии огня, только в спорте»

Журова оценила назначении ветерана СВО Гришина главой ЦСП.

Роман Гришин сегодня стал руководителем Центра спортивной подготовки сборных России.

«Это обычная практика, когда те, кто являлся наставником в программе «Время героев», продолжают работать с выпускниками в своем ведомстве. Михаил Дегтярев имел возможность оценить все качества и умения человека и, видимо, Роман Гришин проявил себя с положительной стороны.

Поверьте мне, пост главы ЦСП — очень ответственный, требующий и системности, и дисциплины. Это работа нон‑стоп, когда тебе могут позвонить в любое время дня и ночи. Я не преувеличиваю: спортсмены могут быть где‑нибудь в Америке, и если у них что‑то случается, они звонят решать свою проблему именно в ЦСП.

Эта должность — как на линии огня, только в спорте. Финансирование всех сборных команд, чтобы у них было все самое лучшее, чтобы они могли добиться максимального результата.

Важно, что не просто так героев СВО назначают на ответственные должности. Они проходят реальное обучение, получают «гражданские» знания: по менеджменту, финансам и так далее. Это серьезный интенсив, который приносит реальный результат в виде данных назначений», – рассказала депутат Госдумы Светлана Журова.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Матч ТВ
Роман Гришин
Центр спортивной подготовки
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