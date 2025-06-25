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Александр Ткачев: «Бах – человек, полностью уничтоживший олимпийское движение. Хуже быть не может, поэтому с приходом нового президента МОК ожидания только положительные»

В Федерации шахмат России заявили, что Бах уничтожил олимпийское движение.

23 июня Томас Бах оставил пост главы Международного олимпийского комитета (МОК), на этой должности его сменила Кирсти Ковентри.

«Не помню, кто конкретно это сказал, но я могу только процитировать: Бах – человек, полностью уничтоживший олимпийское движение. Хуже быть не может, поэтому с приходом нового президента МОК ожидания только положительные. Посмотрим.

При этом, на мой взгляд, в Международной шахматной федерации (ФИДЕ) не должны ждать смены руководства МОК, самим больше проявлять инициативы. И стать первой международной спортивной организацией, полностью восстановившей россиян в правах.

Мы, конечно, не олимпийский вид, но при Бахе это было невозможно», – сказал исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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отстранение и возвращение России
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