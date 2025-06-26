Мария Захарова: «Мировой спорт без россиян деградировал. Соревнования и осиротели, и обеднели»

Представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что без россиян спорт деградировал.

— Вызывают ли у вас интерес международные соревнования без россиян?

— Соревнования и осиротели, и обеднели. По сути, мировой спорт без россиян деградировал. Ему еще восстанавливаться после всех экспериментов, которые над ним проводили, - рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.