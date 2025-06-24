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  • Томас Бах: «В Париже-2024 спортсмены объединились, чтобы призвать к миру. В этом призыве участвовали атлеты из Украины, России и других стран, разделенных конфликтами»
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Томас Бах: «В Париже-2024 спортсмены объединились, чтобы призвать к миру. В этом призыве участвовали атлеты из Украины, России и других стран, разделенных конфликтами»

Бах назвал среди заслуг участие атлетов из конфликтующих стран в Олимпиаде-2024.

23 июня Томас Бах оставил пост главы Международного олимпийского комитета (МОК), на этой должности его сменила Кирсти Ковентри.

«Я был президентом в то время, когда олимпийское движение и весь мир столкнулись со многими проблемами – от допинга до пандемии коронавируса, конфликтов и войн, и это лишь некоторые из них.

Мы позаботились о том, чтобы олимпийская мечта целого поколения спортсменов не была разрушена из-за пандемии. Олимпийские игры в Токио пришлось перенести, но мы смогли провести их, несмотря на сопротивление многих. Они были безопасными для всех.

Игры стали сигналом надежды для всего мира, на Олимпиаде в Париже в 2024 году спортсмены из всех 206 национальных олимпийских комитетов и сборной беженцев соревновались друг с другом. В то же время они мирно жили вместе в Олимпийской деревне, несмотря на то, что многие из их стран находились в состоянии войны, спортсмены уважали друг друга.

Спортсмены показали нам, каким мог бы быть наш мир, если бы мы все жили в олимпийском духе мирного сосуществования. Они создали культуру мира, взяли на себя роль послов мира. В Париже они объединились, чтобы призвать к миру.

В этом призыве участвовали спортсмены из Украины, России, Израиля, Палестины, Йемена и многих других стран, которые в настоящее время разделены конфликтами. Они напомнили всем нам, что мир – это не просто идеалистическая мечта, мир может стать реальностью, когда люди объединяются в уважении и солидарности», – сказал Бах.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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