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Дмитрий Губерниев: «Ковентри не раз декларировала, что спорт вне политики и спортсмены должны выступать. По ее поступкам заметно, что она держит слово»

Губерниев прокомментировал вступление Ковентри в должность президента МОК.

Двукратная олимпийская чемпионка по плаванию Кирсти Ковентри вступила в должность сегодня. Она сменила на посту главы МОК Томаса Баха.

«Я точно не жду изменений в отрицательную сторону. Ковентри не раз декларировала, что спорт вне политики и спортсмены должны выступать. По ее поступкам заметно, что она не шарахается из стороны в сторону и держит слово.

Ковентри может точечно выполнить взаимодействия с Россией в плане допуска и для развития мирового олимпийского движения. А может не точечно, а вовсе фронтально. Потому что она с самого начала была нацелена на то, что спортсмены всех стран должны выступать. Дальше посмотрим», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев. 

Неизвестное о Кирсти Ковентри: попала в МОК, когда конкурента сняли из-за... леденцов

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт-Экспресс
logoДмитрий Губерниев
logoКирсти Ковентри
logoМОК
отстранение и возвращение России
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