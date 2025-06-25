  • Спортс
  • Легкая атлетика
  • Новости
  • Данил Лысенко: «Долговые обязательства перед зарубежными адвокатами у меня остаются. Обязательно все выплачу, когда вернусь на международные старты»
1

Данил Лысенко: «Долговые обязательства перед зарубежными адвокатами у меня остаются. Обязательно все выплачу, когда вернусь на международные старты»

Прыгун в высоту Данил Лысенко пока не погасил долг перед зарубежными адвокатами.

В июле 2021 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал россиянина на шесть лет (из которых два года – условно) за нарушения антидопинговых правил и вмешательство в процесс управления результатами.

«Я давно не общался с ними. Но долговые обязательства у меня остаются, и я все обязательно выплачу, когда вернусь на международные старты. Но сейчас и ситуация очень сложная с переводами, поэтому даже если бы у меня были деньги, то я не смог бы их перевести за рубеж за услугу, оказанную мне больше трех лет назад.

У меня была договоренность, что я буду возвращать частями сумму, когда начну выступать на международных стартах и зарабатывать. Такая возможность у меня была в 2017 и 2018 годах, когда я мог выступать на чемпионатах мира, этапах Бриллиантовой лиги и других коммерческих турнирах.

А тут они стали требовать, чтобы я немедленно приступил к погашению долга и еще грозят начислением процентов. Я им предложил встретиться и все обсудить, когда выйду на международные старты», – сказал Лысенко.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
logoсборная России
logoдопинг
прыжки в высоту
logoДанил Лысенко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Материалы по теме
Лысенко о целях на сезон: «Было бы неплохо показать результат повыше, чем окажется выигрышный на чемпионате мира»
22 июня, 13:13
Кубок России. Лысенко, Каграманова, Бездольный, Худяков, Чижиков, Прохорец, Погребняк одержали победы, другие результаты
322 июня, 11:42
Данил Лысенко: «Первоочередная цель на сезон – выполнить квалификационный норматив на ЧМ. Потом буду карабкаться дальше»
11 июня, 07:45
Главные новости
Дмитрий Губерниев: «Почему не отстраняют США? Нам нужно избавляться от комплекса младшего брата и поменьше обращать внимание на то, что у них»
106сегодня, 06:14
Ostrava Golden Spike. Дюплантис, Гоут, Чопра, Насер, Амусан, Фаббри одержали победы, Бол – 3-я, другие результаты
вчера, 21:03
Мария Захарова: «Целый кластер спортивных сфер не развивался с участием России – это удар по мировому спорту. Все политизировано, объективности нет»
35вчера, 09:31
В Тульской области убиты директор колледжа олимпийского резерва Новомосковска и его адвокат
423 июня, 19:03
Дегтярев объявил о запуске проекта «Великая страна – спортивная страна». Он должен популяризировать олимпийское движение
4923 июня, 06:31
Владимир Никитин: «В этом сезоне точно марафоны бегать больше не буду»
22 июня, 15:05
«Есть вопросы к судейству. Думаю, решение было немного предвзятым». Новосельцева о том, что лишилась победы на Кубке России из-за штрафа перед финишем
122 июня, 14:50
Лысенко о целях на сезон: «Было бы неплохо показать результат повыше, чем окажется выигрышный на чемпионате мира»
22 июня, 13:13
В России хотят использовать ИИ для прогноза успешности карьеры спортсменов
2722 июня, 12:01
Кубок России. Лысенко, Каграманова, Бездольный, Худяков, Чижиков, Прохорец, Погребняк одержали победы, другие результаты
322 июня, 11:42
Ко всем новостям
Последние новости
В Тульской области задержали подозреваемого в убийстве главы колледжа олимпийского резерва и его адвоката
вчера, 06:45
Дегтярев о контактах с международными федерациями: «Мы эту работу сейчас усиливаем»
39 июня, 13:58
Дмитрий Чернышенко: «По всей России действует более 60 тысяч физкультурно-спортивных клубов. Среди 24 млн тех, кто регулярно там занимается, – 7,5 млн детей»
39 июня, 13:05
Михаил Дегтярев: «Есть проблема поборов в детско-юношеских школах. Восстановление социальной справедливости потребует внесения изменений в законодательство»
89 июня, 11:47
РУСАДА поддержало инициативу о запрете вейпов
24 июня, 15:47
В Общественной палате России представили проект студенческих Игр БРИКС по шести видам спорта
42 июня, 15:04
Дегтярев о Российском спортивном фонде: «Сложный был законопроект с точки зрения согласования. Поправки утверждены, направлены в парламент»
526 мая, 13:51
Лев Лещенко: «Мы сейчас отрезаны от ярких международных событий, «витрина» спорта не работает. В культурной сфере то же самое происходит»
925 апреля, 19:02
Бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун станет почетным членом МОК
20 марта, 14:57
«За последнее время появился оптимизм насчет тотального разбана нашего спорта». Почетный президент ОКР Жуков о санкциях
516 марта, 19:46