Данил Лысенко: «Долговые обязательства перед зарубежными адвокатами у меня остаются. Обязательно все выплачу, когда вернусь на международные старты»

Прыгун в высоту Данил Лысенко пока не погасил долг перед зарубежными адвокатами.

В июле 2021 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал россиянина на шесть лет (из которых два года – условно) за нарушения антидопинговых правил и вмешательство в процесс управления результатами.

«Я давно не общался с ними. Но долговые обязательства у меня остаются, и я все обязательно выплачу, когда вернусь на международные старты. Но сейчас и ситуация очень сложная с переводами, поэтому даже если бы у меня были деньги, то я не смог бы их перевести за рубеж за услугу, оказанную мне больше трех лет назад.

У меня была договоренность, что я буду возвращать частями сумму, когда начну выступать на международных стартах и зарабатывать. Такая возможность у меня была в 2017 и 2018 годах, когда я мог выступать на чемпионатах мира, этапах Бриллиантовой лиги и других коммерческих турнирах.

А тут они стали требовать, чтобы я немедленно приступил к погашению долга и еще грозят начислением процентов. Я им предложил встретиться и все обсудить, когда выйду на международные старты», – сказал Лысенко.