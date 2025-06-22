Лысенко о целях на сезон: «Было бы неплохо показать результат повыше, чем окажется выигрышный на чемпионате мира»

Прыгун в высоту Лысенко рассказал о желании показать результат выше, чем на ЧМ.

Сегодня Данил Лысенко победил на Кубке России в Жуковском с результатом 2,27 м. Он пытался преодолеть планку на высоте 2,33, но безуспешно.

– Лучший результат сезона в мире – 2,34, украинец Олег Дорощук. Ты поставил 2,33. Почему?

– У нас с тренером пока что нет задачи выйти в лидеры. Сначала пробуем выполнить отборочный норматив на чемпионат мира. Это как раз 2,33. А затем будем смотреть дальше.

– Где следующий старт?

– В субботу буду прыгать в Минске на открытом чемпионате Беларуси.

– Какой итог сезона будешь считать хорошим?

– Хотел бы подойти к своему личному рекорду, даже, может быть, прыгнуть на 2,40. Но не загадываю, как получится – так получится. Было бы неплохо показать результат повыше, чем окажется выигрышный на чемпионате мира.

– Тебя удивляет, что мы уже сейчас почти не видим Баршима, а Тамбери в Риме на «Бриллиантовой лиге» не взял 2,20?

– Я это связываю с тем, что у них семьи, они олимпийские чемпионы и, в принципе, уже всего добились. Ездят на соревнования в свое удовольствие, наверное. Ну и возраст, конечно же.

– У тебя тоже семья и возраст не юниорский.

– Мне еще 28. Думаю, что лет пять я смогу прыгать и составлять конкуренцию на мировом уровне, – сказал Лысенко.