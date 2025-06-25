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Ostrava Golden Spike. Дюплантис, Гоут, Чопра, Насер, Амусан, Фаббри одержали победы, Бол – 3-я, другие результаты

В Чехии стартовал легкоатлетический турнир Ostrava Golden Spike.

Турнир проходит 24-25 июня в рамках Мирового континентального тура World Athletics.

Ostrava Golden Spike

Острава, Чехия

24 июня

Мужчины

200 м

1. Гоут Гоут (Австралия) – 20,02

2. Рейньер Мена (Куба) – 20,19

3. Нетанил Митчелл-Блейк (Великобритания) – 20,60

400 м

1. Даниэль Зегерс (Бельгия) – 44,63

2. Сэмюэл Рирдон (Великобритания) – 44,99

3. Кристофер Моралес Уильямс (Канада) – 45,10

110 м c/б

1. Дилан Бирд (США) – 13,13

2. Грант Холлоуэй (США) – 13,13

3. Энцо Дизль (Австрия) – 13,25

400 м с/б

1. Крис Робинсон (США) – 48,05

2. Матеус Лима (Бразилия) – 48,11

3. Вит Мюллер (Чехия) – 48,41

Прыжки с шестом

1. Арман Дюплантис (Швеция) – 6,13

2. Эммануил Каралис (Греция) – 5,92

3. Кертис Маршалл (Австралия) – 5,82

Толкание ядра

1. Леонардо Фаббри (Италия) – 21,70

2. Зейн Вейр (Италия) – 21,39

3. Джордан Гейст (США) – 21,09

Метание копья

1. Нирадж Чопра (Индия) – 85,29

2. Дув Смит (ЮАР) – 84,12

3. Андерсон Питерс (Гренада) – 83,63

Женщины

100 м

1. Тельма Дэвис (Либерия) – 10,91

2. Мари-Джози Та Лу (Кот-д’Ивуар) – 10,92

3. Зои Хоббс (Новая Зеландия) – 10,94

400 м с/б

1. Сальва Эйд Насер (Бахрейн) – 49,15

2. Линна Ирби-Джексон (США) – 49,82

3. Фемке Бол (Нидерланды) – 49,98

100 м с/б

1. Тоби Амусан (Нигерия) – 12,45

2. Виктория Форстер (Словакия) – 12,74

3. Сара Лавин (Ирландия) – 12,76

Прыжки с шестом

1. Амалия Швабикова (Чехия) – 4,66

2. Жулиана де Менис Кампос (Бразилия) – 4,66

3. Тина Сутей (Словения) – 4,56

Метание копья

1. Адриана Вилагош (Сербия) – 64,87

2. Харука Китагути (Япония) – 63,88

3. Андреа Железна (Чехия) – 60,63

Полные результаты соревнований – здесь.

Опубликовано: Полина Лоцик
Гоут Гоут
logoНетанил Митчелл-Блейк
Рейньер Мена
logoсборная Греции
Крис Робинсон
logoНирадж Чопра
logoсборная Австралии
logoАрман Дюплантис
logoсборная Бельгии
толкание ядра
метания
logoГрант Холлоуэй
logoсборная Великобритании
logoЭммануил Каралис
logoсборная Канады
прыжки с шестом
сборная Индии
Дилан Бирд
Леонардо Фаббри
logoсборная Кубы
logoСэмюэл Рирдон
logoсборная США
Матеус Лима
Кертис Маршалл
logoсборная Швеции
logoАндерсон Питерс
Бег
сборная Гренады
logoсборная Нигерии жен
Мари-Джози Та Лу
сборная Японии жен
logoСальва Эйд Насер
сборная Сербии жен
Тоби Амусан
Адриана Вилагош
сборная Кот-д'Ивуара жен
logoФемке Бол
Линна Ирби-Джексон
Сара Лавин
logoХарука Китагути
сборная Нидерландов жен
Тельма Дэвис
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