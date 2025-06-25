Ostrava Golden Spike. Дюплантис, Гоут, Чопра, Насер, Амусан, Фаббри одержали победы, Бол – 3-я, другие результаты
Турнир проходит 24-25 июня в рамках Мирового континентального тура World Athletics.
Ostrava Golden Spike
Острава, Чехия
24 июня
Мужчины
200 м
1. Гоут Гоут (Австралия) – 20,02
2. Рейньер Мена (Куба) – 20,19
3. Нетанил Митчелл-Блейк (Великобритания) – 20,60
400 м
1. Даниэль Зегерс (Бельгия) – 44,63
2. Сэмюэл Рирдон (Великобритания) – 44,99
3. Кристофер Моралес Уильямс (Канада) – 45,10
110 м c/б
1. Дилан Бирд (США) – 13,13
2. Грант Холлоуэй (США) – 13,13
3. Энцо Дизль (Австрия) – 13,25
400 м с/б
1. Крис Робинсон (США) – 48,05
2. Матеус Лима (Бразилия) – 48,11
3. Вит Мюллер (Чехия) – 48,41
Прыжки с шестом
1. Арман Дюплантис (Швеция) – 6,13
2. Эммануил Каралис (Греция) – 5,92
3. Кертис Маршалл (Австралия) – 5,82
Толкание ядра
1. Леонардо Фаббри (Италия) – 21,70
2. Зейн Вейр (Италия) – 21,39
3. Джордан Гейст (США) – 21,09
Метание копья
1. Нирадж Чопра (Индия) – 85,29
2. Дув Смит (ЮАР) – 84,12
3. Андерсон Питерс (Гренада) – 83,63
Женщины
100 м
1. Тельма Дэвис (Либерия) – 10,91
2. Мари-Джози Та Лу (Кот-д’Ивуар) – 10,92
3. Зои Хоббс (Новая Зеландия) – 10,94
400 м с/б
1. Сальва Эйд Насер (Бахрейн) – 49,15
2. Линна Ирби-Джексон (США) – 49,82
3. Фемке Бол (Нидерланды) – 49,98
100 м с/б
1. Тоби Амусан (Нигерия) – 12,45
2. Виктория Форстер (Словакия) – 12,74
3. Сара Лавин (Ирландия) – 12,76
Прыжки с шестом
1. Амалия Швабикова (Чехия) – 4,66
2. Жулиана де Менис Кампос (Бразилия) – 4,66
3. Тина Сутей (Словения) – 4,56
Метание копья
1. Адриана Вилагош (Сербия) – 64,87
2. Харука Китагути (Япония) – 63,88
3. Андреа Железна (Чехия) – 60,63
Полные результаты соревнований – здесь.