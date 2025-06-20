«Бриллиантовая лига». Женщины выступят в прыжках в высоту, на 100 м с/б и 200 м, мужчины – в тройном прыжке и на 110 м с/б
20 июня в Париже проходит этап «Бриллиантовой лиги» по легкой атлетике.
Париж, Франция
Мужчины
110 м с/б
22:43
400 м с/б
22:03
800 м
22:15
5000 м
23:27
Тройной прыжок
20:50
Копье
22:42
Женщины
100 м с/б
23:20
200 м
23:08
400 м
22:51
1500 м
23:50
3000 м с/п
22:23
Прыжки в высоту
22:06
Прыжки с шестом
21.05
Диск
21:10
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Результаты обновляются.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости