«Бриллиантовая лига». Фемке Бол, Мена, Моррис победили на этапе в Стокгольме, мужчины выступят на 200 м и в прыжках с шестом, женщины – на 100 м и в прыжках в высоту
В Стокгольме проходит этап «Бриллиантовой лиги» по легкой атлетике.
Стокгольм, Швеция
15 июня
Мужчины
200 м
1. Рейньер Мена (Куба) – 20,05
2. Джозеф Фанбуле (Либерия) – 20,32
3. Кайри Кинг (США) – 20,49
400 м с/б
20:52
800 м
19:48
5000 м
20:09
Прыжки с шестом
18:17
Диск
19:55
Женщины
100 м
20:42
100 м с/б
19:39
400 м
20:00
400 м с/б
1. Фемке Бол (Нидерланды) – 52,11
2. Далайла Мухаммад (США) – 52,91
3. Джанна Вудрафф (Панама) – 53,99
800 м
20:31
3000 м
19:20
Прыжки в высоту
18:14
Прыжки в длину
19:23
14 июня
Женщины
Прыжки с шестом
1. Сэнди Моррис (США) – 4,82
2. Ангелика Мозер (Швейцария) – 4,63
3. Роберта Бруни (Италия) – 4,53
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости