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«Бриллиантовая лига». Фемке Бол, Мена, Моррис победили на этапе в Стокгольме, мужчины выступят на 200 м и в прыжках с шестом, женщины – на 100 м и в прыжках в высоту

В Стокгольме проходит этап «Бриллиантовой лиги» по легкой атлетике.

«Бриллиантовая лига»

Стокгольм, Швеция

15 июня

Мужчины

200 м

1. Рейньер Мена (Куба) – 20,05

2. Джозеф Фанбуле (Либерия) – 20,32

3. Кайри Кинг (США) – 20,49

400 м с/б

20:52

800 м

19:48

5000 м

20:09

Прыжки с шестом

18:17

Диск

19:55

Женщины

100 м

20:42

100 м с/б

19:39

400 м

20:00

400 м с/б

1. Фемке Бол (Нидерланды) – 52,11

2. Далайла Мухаммад (США) – 52,91

3. Джанна Вудрафф (Панама) – 53,99

800 м

20:31

3000 м

19:20

Прыжки в высоту

18:14

Прыжки в длину

19:23

14 июня

Женщины

Прыжки с шестом

1. Сэнди Моррис (США) – 4,82

2. Ангелика Мозер (Швейцария) – 4,63

3. Роберта Бруни (Италия) – 4,53

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoБриллиантовая лига
logoсборная США жен
logoсборная Италии жен
Ангелика Мозер
Сэнди Моррис
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