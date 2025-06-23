Дегтярев объявил о запуске проекта «Великая страна – спортивная страна». Он должен популяризировать олимпийское движение

Михаил Дегтярев объявил о запуске проекта «Великая страна – спортивная страна».

«Поздравляю с Международным олимпийским днем! 23 июня 1894 года был образован Международный олимпийский комитет, и уже через несколько лет этот день стал Международным олимпийским днем. Россия, еще когда была Российской империей, уже тогда приняла участие в Олимпийских играх. Потом была славная советская спортивная страница.

Всего наши атлеты за все время завоевали 1800 олимпийских медалей, все они, наши чемпионы, призеры Олимпийских игр, являются путеводными звездами для подрастающего поколения во всех регионах великой России! Поэтому мы чтим наших чемпионов! Россия по праву занимает прочное место в олимпийском движении, и вместе, уверен, наши спортсмены одержат еще много побед!

Сегодня, во время применения к нам несправедливых, вероломных санкций, еще ценнее наша вера в олимпийские ценности, поддержка олимпийского движения. Я уверен в том, что мы вернемся на олимпийские площадки, помосты и стадионы с нашим национальным флагом, под наш гимн и с гербом России на нашей олимпийской форме.

Мы объявляем о запуске нового проекта – «Великая страна – спортивная страна». Он призван популяризировать олимпийское движение, служить примером для подрастающего поколения и прославлять Россию», – рассказал министр спорта России Михаил Дегтярев.