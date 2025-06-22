Валерий Польховский: «Без России в лыжных гонках и биатлоне Кубок мира, ЧМ и Олимпийские игры получаются неполноценными»

Валерий Польховский назвал неполноценными турниры без российских спортсменов.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) заявил о «крайне низких » шансах россиян выступить на Олимпиаде-2026 в Италии.

«Я уверен, что шансы есть [на участие в Олимпиаде]. Возможно, не всех лидеров допустят, но необходимо вести диалог, договариваться. В лыжных гонках и биатлоне без России Кубок, чемпионат мира и, конечно, Олимпийские игры получаются неполноценными.

Должна быть конкуренция, она гарантирует достижение высокого результата. Это влияет и на просмотры телевизионных каналов, сейчас они угасают, потому что одна страна занимает три-четыре первых места.

Диалог нельзя прекращать, Министерство спорта РФ в лице Михаила Дегтярева ведет эту работу. Это основное, если будет диалог, то тогда можно будет добиться положительного результата. Ситуация сложная, но за это надо бороться», – сказал бывший главный тренер сборной России по биатлону Польховский .