  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Валерий Польховский: «Без России в лыжных гонках и биатлоне Кубок мира, ЧМ и Олимпийские игры получаются неполноценными»
1

Валерий Польховский: «Без России в лыжных гонках и биатлоне Кубок мира, ЧМ и Олимпийские игры получаются неполноценными»

Валерий Польховский назвал неполноценными турниры без российских спортсменов.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) заявил о «крайне низких» шансах россиян выступить на Олимпиаде-2026 в Италии. 

«Я уверен, что шансы есть [на участие в Олимпиаде]. Возможно, не всех лидеров допустят, но необходимо вести диалог, договариваться. В лыжных гонках и биатлоне без России Кубок, чемпионат мира и, конечно, Олимпийские игры получаются неполноценными.

Должна быть конкуренция, она гарантирует достижение высокого результата. Это влияет и на просмотры телевизионных каналов, сейчас они угасают, потому что одна страна занимает три-четыре первых места.

Диалог нельзя прекращать, Министерство спорта РФ в лице Михаила Дегтярева ведет эту работу. Это основное, если будет диалог, то тогда можно будет добиться положительного результата. Ситуация сложная, но за это надо бороться», – сказал бывший главный тренер сборной России по биатлону Польховский.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
logoОлимпиада-2026
logoВалерий Польховский
logoЧемпионат мира по биатлону
logoМихаил Дегтярев
logoОлимпийская сборная России
Министерство спорта России
ОКР
logoКубок мира по биатлону
logoсборная России жен
logoсборная России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Главные новости
Дмитрий Губерниев: «IBU и многие международные федерации ориентированы на политическую составляющую и договоренности совсем других людей»
2сегодня, 14:22
IBU: «Не видим вариантов, при которых россияне и белорусы смогут заявиться на Олимпиаду-2026. Шансы крайне низкие»
72сегодня, 09:39
Виктор Майгуров: «Все команды готовятся к сезону с мечтой об участии в Олимпиаде. Приятно удивимся, если нас допустят»
1сегодня, 08:31
Рожков об участии россиян в Паралимпиаде-2026: «Определенностей нет, мы ведем работу с МПК. Надеемся, что добьемся допуска наших ребят»
1сегодня, 07:56
Губерниев о ситуации с патронами: «В отличие от Пака, я собираю информацию на местах. Если слушать доклады, что у нас все хорошо, можно потерять вид спорта»
5вчера, 16:33
Пак о словах Губерниева про нехватку патронов: «Не знаю, откуда такая информация. Имеются небольшие трудности, связанные с логистикой, но глобальных проблем нет»
20вчера, 14:37
Истомин о сборе своей группы в Антхольце: «Организационные сложности есть, но пытаемся все решить. Готовимся, итальянская сторона идет нам навстречу»
вчера, 14:19
Дмитрий Губерниев: «СБР – молодцы, что занимаются организацией сбора в Антхольце. Необходимо выезжать в Европу, чтобы держать в тонусе и себя, и соперников»
4вчера, 14:08
Тренер Прокунин будет работать с Анастасией и Каримом Халили
20 июня, 19:06
Кентен Фийон-Майе: «У меня по-прежнему есть желание побеждать. С Олимпиадой я смогу найти еще больше мотивации»
120 июня, 18:20
Ко всем новостям
Последние новости
Дмитрий Васильев: «Сейчас ЧМ по хоккею – просто «междусобойчик», как в других видах спорта, где норвежские лыжники и биатлонисты выжили русских»
910 мая, 11:47
Латыпов, Логинов, Цветков и Легков сыграют в благотворительном футбольном матче
29 апреля, 15:09
Велепец возглавит мужскую сборную Польши по биатлону
18 апреля, 20:56
Чемпионат Италии. Джакомель и Каррара выиграли спринты, Каппеллари – 2-я, Аухенталлер – 3-я
129 марта, 16:10
Чемпионат Швеции. Понсилуома и Ханна Оберг победили в спринтах, Нелин и Скоттхайм – 2-е, Эльвира Оберг – 3-я, Самуэльссон не стартовал
129 марта, 14:29
Татьяна Акимова взяла паузу в спортивной карьере
1826 марта, 15:49
«Хочу, чтобы моих ошибок не повторяли. Я призываю избегать «штрафных кругов» во всех смыслах». Спортивный журналист Круглов о проблемах с алкоголем
124 марта, 08:28
Компания Fischer подарила именные лыжи братьям Бо
223 марта, 16:16Фото
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Лагрейд выиграл, Перро – 2-й, Фийон-Майе – 3-й
523 марта, 15:56
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Пройс победила, Эльвира Оберг – 2-я, Жанмонно – 3-я
123 марта, 13:32