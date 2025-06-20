Кубок России. Кочанова, Пронкин, Тангара, Караваева, Крылов одержали победы, Макаренко – 2-я

Кочанова, Пронкин, Тангара одержали победы на Кубке России по легкой атлетике.

20 июня в Жуковском прошел первый соревновательный день.

Кубок России по легкой атлетике

Жуковский

Женщины

100 м

1. Юлия Караваева – 11,26

2. Кристина Макаренко – 11,35

3. Наталья Комбарова – 11,54

400 м с/б

1. Эмилия Тангара – 56,72

2. Кристина Вершинина – 57,39

3. Ирина Баулина – 58,76

5000 м

1. Любовь Дубровская – 15.32,04

2. Ольга Вовк – 15.33,82

3. Мария Ермакова – 15.38,17

Прыжки в высоту

1. Мария Кочанова – 1,86

2-3. Надежда Андрюхина – 1,86

2-3. Кристина Королева – 1,86

Копье

1. Майя Богатырева – 52,84

2. Элла Кузнецова – 52,27

3. Валерия Бездольная – 50,73

Мужчины

100 м

1. Константин Крылов – 10,30

2. Илья Сазонов – 10,33

3. Ярослав Ткалич – 10,38

400 м с/б

1. Федор Иванов – 48,90

2. Владимир Лысенко – 50,06

3. Данил Ефимов – 50,97

5000 м

1. Егор Лимонов – 14.12,57

2. Виктор Гуржий – 14.13,71

3. Станислав Угрин – 14.14,07

Молот

1. Валерий Пронкин – 74,99

2. Андрей Романов – 72,13

3. Евгений Коротовский – 69,97

Ядро

1. Олег Томашевич (Беларусь) – 20,91

2. Семен Бородаев – 19,01

3. Максим Афонин – 18,99