Кубок России. Кочанова, Пронкин, Тангара, Караваева, Крылов одержали победы, Макаренко – 2-я
20 июня в Жуковском прошел первый соревновательный день.
Кубок России по легкой атлетике
Жуковский
Женщины
100 м
1. Юлия Караваева – 11,26
2. Кристина Макаренко – 11,35
3. Наталья Комбарова – 11,54
400 м с/б
1. Эмилия Тангара – 56,72
2. Кристина Вершинина – 57,39
3. Ирина Баулина – 58,76
5000 м
1. Любовь Дубровская – 15.32,04
2. Ольга Вовк – 15.33,82
3. Мария Ермакова – 15.38,17
Прыжки в высоту
1. Мария Кочанова – 1,86
2-3. Надежда Андрюхина – 1,86
2-3. Кристина Королева – 1,86
Копье
1. Майя Богатырева – 52,84
2. Элла Кузнецова – 52,27
3. Валерия Бездольная – 50,73
Мужчины
100 м
1. Константин Крылов – 10,30
2. Илья Сазонов – 10,33
3. Ярослав Ткалич – 10,38
400 м с/б
1. Федор Иванов – 48,90
2. Владимир Лысенко – 50,06
3. Данил Ефимов – 50,97
5000 м
1. Егор Лимонов – 14.12,57
2. Виктор Гуржий – 14.13,71
3. Станислав Угрин – 14.14,07
Молот
1. Валерий Пронкин – 74,99
2. Андрей Романов – 72,13
3. Евгений Коротовский – 69,97
Ядро
1. Олег Томашевич (Беларусь) – 20,91
2. Семен Бородаев – 19,01
3. Максим Афонин – 18,99