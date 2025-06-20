0

Кубок России. Кочанова, Пронкин, Тангара, Караваева, Крылов одержали победы, Макаренко – 2-я

Кочанова, Пронкин, Тангара одержали победы на Кубке России по легкой атлетике.

20 июня в Жуковском прошел первый соревновательный день.

Кубок России по легкой атлетике

Жуковский

Женщины

100 м

1. Юлия Караваева – 11,26

2. Кристина Макаренко – 11,35

3. Наталья Комбарова – 11,54

400 м с/б

1. Эмилия Тангара – 56,72

2. Кристина Вершинина – 57,39

3. Ирина Баулина – 58,76

5000 м

1. Любовь Дубровская – 15.32,04

2. Ольга Вовк – 15.33,82

3. Мария Ермакова – 15.38,17

Прыжки в высоту

1. Мария Кочанова – 1,86

2-3. Надежда Андрюхина – 1,86

2-3. Кристина Королева – 1,86

Копье

1. Майя Богатырева – 52,84

2. Элла Кузнецова – 52,27

3. Валерия Бездольная – 50,73

Мужчины

100 м

1. Константин Крылов – 10,30

2. Илья Сазонов – 10,33

3. Ярослав Ткалич – 10,38

400 м с/б

1. Федор Иванов – 48,90

2. Владимир Лысенко – 50,06

3. Данил Ефимов – 50,97

5000 м

1. Егор Лимонов – 14.12,57

2. Виктор Гуржий – 14.13,71

3. Станислав Угрин – 14.14,07

Молот

1. Валерий Пронкин – 74,99

2. Андрей Романов – 72,13

3. Евгений Коротовский – 69,97

Ядро

1. Олег Томашевич (Беларусь) – 20,91

2. Семен Бородаев – 19,01

3. Максим Афонин – 18,99

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Любовь Дубровская
Майя Богатырева
Мария Ермакова
Бег
результаты
Ольга Вовк
Кубок России
logoсборная России жен
Надежда Андрюхина
Станислав Угрин
Мария Кочанова
Егор Лимонов
Кристина Королева
Валерий Пронкин
Евгений Коротовский
Андрей Романов
Кристина Макаренко (Сивкова)
Наталья Комбарова
метания
Юлия Караваева
Константин Крылов
logoСборная Беларуси
Семен Бородаев
Олег Томашевич
Максим Афонин
Ярослав Ткалич
Илья Сазонов
Кристина Вершинина
Ирина Баулина
Эмилия Тангара
Владимир Лысенко
Федор Иванов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Главные новости
Шойгу о признании Санкт-Петербурга беговой столицей РФ: «У меня было ощущение, что никогда ни Петербург, ни Москва не получат это звание»
1сегодня, 13:44
Михаил Дегтярев: «Если МОК не восстановит статус ОКР, будем действовать через международные судебные инстанции, иски готовы»
45сегодня, 10:15
Дмитрий Чернышенко: «Возвращение России зависит от того, насколько новый президент МОК будет реализовывать ранее озвученные намерения»
14сегодня, 09:39
Мария Захарова: «Без российских атлетов мировой спорт осиротел, без их достижений – обеднел. Можно говорить о том, что он еще и деградировал»
76вчера, 14:14
Михаил Дегтярев: «В этом году запустим медиарейтинг спортивных федераций»
18вчера, 13:42
Михаил Дегтярев: «Спорт и телевидение рассматриваются обществом и властью как важнейший инструмент реализации государственной политики»
10вчера, 13:28
Михаил Дегтярев: «Для старой спортивной элиты отлично, когда мы не допущены. Можно списать собственную управленческую импотенцию на внешнюю конъюнктуру»
63вчера, 09:11
Павел Колобков: «Не жду важных решений или громких заявлений от МОК до конца года. Они всегда медленно разбирают те или иные вопросы»
318 июня, 11:13
Министр спорта Сербии: «Без российских спортсменов мировые соревнования просто теряют конкуренцию. От этого нет пользы»
418 июня, 06:31
Дмитрий Свищев: «Избрание Ковентри президентом МОК – уникальная возможность для всего российского спорта»
2618 июня, 06:26
Ко всем новостям
Последние новости
Дегтярев о контактах с международными федерациями: «Мы эту работу сейчас усиливаем»
39 июня, 13:58
Дмитрий Чернышенко: «По всей России действует более 60 тысяч физкультурно-спортивных клубов. Среди 24 млн тех, кто регулярно там занимается, – 7,5 млн детей»
39 июня, 13:05
Михаил Дегтярев: «Есть проблема поборов в детско-юношеских школах. Восстановление социальной справедливости потребует внесения изменений в законодательство»
89 июня, 11:47
РУСАДА поддержало инициативу о запрете вейпов
24 июня, 15:47
В Общественной палате России представили проект студенческих Игр БРИКС по шести видам спорта
42 июня, 15:04
Дегтярев о Российском спортивном фонде: «Сложный был законопроект с точки зрения согласования. Поправки утверждены, направлены в парламент»
526 мая, 13:51
Лев Лещенко: «Мы сейчас отрезаны от ярких международных событий, «витрина» спорта не работает. В культурной сфере то же самое происходит»
925 апреля, 19:02
Бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун станет почетным членом МОК
20 марта, 14:57
«За последнее время появился оптимизм насчет тотального разбана нашего спорта». Почетный президент ОКР Жуков о санкциях
516 марта, 19:46
Депутат Свищев о снятии санкций с Дегтярева: «Это упростит общение с МОК и международными федерациями. Теперь у нас больше возможностей»
114 марта, 14:25