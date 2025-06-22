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Дмитрий Чернышенко: «Без участия российских спортсменов любое международное соревнование будет неполноценным»

Дмитрий Чернышенко высказался об отстранении российских спортсменов.

«Без участия российских спортсменов любое международное соревнование будет неполноценным.

И, конечно, важно, чтобы спортсмены принимали участие, если только речь не идет о том, что некоторые недружественные федерации выставляют заградительные условия в виде, скажем, подписания каких-то неправильных вещей, чуть ли не отказа от Родины», – рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время ПМЭФ.

Он добавил, что во всех остальных случаях необходимо пытаться принимать участие в соревнованиях, чтобы к моменту, когда все санкции будут сняты, российские спортсмены продолжали быть интегрированы в международную спортивную повестку.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Р-Спорт
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