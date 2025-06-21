Никита Нагорный: «Я сейчас закончил профессиональную карьеру неофициально. Может, я еще вернусь»
Гимнаст Никита Нагорный не исключает возможности возвращения в спорт.
«Вот я сейчас закончил профессиональную карьеру неофициально. Может, я еще вернусь, откуда вы знаете?» – сказал олимпийский чемпион Токио-2020 в команде.
С октября 2024 года Нагорный занимает пост вице-президента Федерации гимнастики России, с апреля 2023-го – пост президента Всероссийской федерации фиджитал-спорта.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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