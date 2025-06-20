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Шойгу о признании Санкт-Петербурга беговой столицей РФ: «У меня было ощущение, что никогда ни Петербург, ни Москва не получат это звание»

Ксения Шойгу назвала неожиданным признание Санкт‑Петербурга беговой столицей РФ.

24 мая прошел всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ», по итогам которого Санкт-Петербург во второй раз признан беговой столицей России.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев на Петербургском международном экономическом форуме вручил губернатору Санкт‑Петербурга Александру Беглову Кубок Беговой столицы России.

Шойгу является руководителем оргкомитета «ЗаБег.РФ».

«У меня было полное ощущение того, что никогда ни Петербург, ни Москва не получат это звание. Но неожиданное случилось на девятом забеге, когда с нами бежала не только вся наша страна, но и еще 25 стран.

А в общей сложности это самое большое мероприятие в мире. На старт вышли в этом году 220 тысяч человек, из них 18651 человек вышло на старт в Санкт‑Петербурге», — сказала Шойгу

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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Забег
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