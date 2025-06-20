Михаил Дегтярев: «Если МОК не восстановит статус ОКР, будем действовать через международные судебные инстанции, иски готовы»

Михаил Дегтярев заявил, что МОК получит иски, если не восстановит статус ОКР.

12 октября 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) в связи с включением в состав организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

После этого ОКР внес изменения в устав, исключив из состава всех региональных членов.

«Олимпийский комитет России еще в январе 2025 года уведомил МОК об устранении всех юридических препятствий для восстановления признания. Напомнили еще раз уже после выборов главы МОК, в апреле.

Мы ожидаем, что после вступления Кирсти Ковентри в должность 24 июня начнется предметное рассмотрение. По крайней мере решение МОК от 2023 года об отстранении уже не имеет под собой никаких оснований.

В противном случае будем действовать через международные судебные инстанции, иски готовы», – сказал министр спорта РФ, глава ОКР Дегтярев на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).