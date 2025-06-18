Павел Колобков: «Не жду важных решений или громких заявлений от МОК до конца года. Они всегда медленно разбирают те или иные вопросы»

Колобков считает, что до конца года ситуация с допуском россиян не изменится.

24 июня в должность президента Международного олимпийского комитета (МОК) вступит двукратная олимпийская чемпионка по плаванию Кирсти Ковентри. Она сменит на этом посту Томаса Баха.

В преддверии Олимпиады-2026 российские атлеты по-прежнему отстранены от соревнований во многих зимних видах спорта, в том числе в биатлоне, лыжных гонках и хоккее.

«Надо понимать, что МОК всегда ведет себя очень аккуратно, медленно разбирает те или иные вопросы. Кроме того, решения принимаются не единолично, приходится учитывать множество факторов.

В то же время заметил, что уже поменялся спортивный директор МОК. То есть какие-то изменения пошли – вот и политика будет будет корректироваться, так как приходят новые люди. Впрочем, не жду каких-то важных решений или громких заявлений от МОК до конца года», – сказал экс-министр спорта России Павел Колобков.

Ковентри – новый босс МОК, она ставленница Баха. Что это значит для России?