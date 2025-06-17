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Томас Бах встретился с папой римским: «В Париже спортсмены показали, каким был бы мир, если бы все жили в духе олимпийского мирного сосуществования»

Глава МОК Томас Бах заявил, что спортсмены создают культуру мира.

Бах провел личную встречу с папой римским Львом XIV во время визита в Рим и Ватикан. Они обсудили роль спорта в укреплении мира и солидарности. 

«Во время Олимпийских игр в Париже спортсмены показали нам, каким был бы мир, если бы мы все жили в духе олимпийского мирного сосуществования. Спортсмены создали культуру мира.

Олимпийские игры захватили сердца и умы пяти миллиардов человек, следивших за ними по всему миру. Три четверти этих людей были уверены, что Олимпийские игры важнее, чем когда-либо прежде в этом разделенном мире, и что МОК добился успеха в объединении всех людей в мирном соревновании и, таким образом, сделал общество лучше с помощью спорта», – заявил Бах. 

«Спорт – это не только демонстрация силы, но и путь к человечности. В конкурентном обществе, где, кажется, только сильные заслуживают жизни, спорт также учит нас проигрывать. Спорт больше, чем просто соревнования, он может объединять людей, помогает преодолевать одиночество и дает надежду», – отметил понтифик. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: МОК
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