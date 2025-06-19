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Михаил Дегтярев: «Спорт и телевидение рассматриваются обществом и властью как важнейший инструмент реализации государственной политики»

Михаил Дегтярев оценил роль спорта и телевидения в государственной политике.

«Спорт и телевидение обладают определенной независимостью и работают по своим законам, но при этом рассматриваются обществом и властью как важнейший инструмент реализации государственной политики.

Я уже говорил, что 1 рубль, вложенный в спорт, экономит 10 рублей на здравоохранение. Все это важно, и телевидение здесь нам в помощь. Зрелище, когда твоя команда добивается успеха в твоем любимом виде спорта... Роль телевидения здесь ключевая.

Симбиоз ТВ и власти, занимающейся развитием спорта, сформулировал президент Владимир Владимирович Путин. Он сказал: «Наша задача показать, как развивается спорт в стране. Сделать его доступным широкой аудитории, в том числе за рубежом». Посыл президента будем все вместе выполнять», – сказал министр спорта РФ.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
Политика
Министерство спорта России
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