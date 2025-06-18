Дмитрий Свищев: «Избрание Ковентри президентом МОК – уникальная возможность для всего российского спорта»

Свищев надеется, что новая глава МОК Ковентри вернет Россию на Олимпиады.

«Считаю, что избрание Кирсти Ковентри президентом МОК – это действительно уникальная возможность для всего российского спорта. Впервые МОК возглавляет не просто женщина и самый молодой президент после Пьера де Кубертена, но и человек, чьи заявления дают надежду на позитивные перемены. И мы должны эту возможность использовать.

Правда, пока Олимпийский комитет России (ОКР ) не восстановлен в своих правах, мы не можем официально разговаривать с МОК. Хотя, подчеркну, ОКР еще в январе официально выполнил все требования и привел устав в соответствие с международными стандартами.

Сейчас наша задача – дождаться 24 июня, инаугурации Кирсти Ковентри , и следующего заседания исполкома МОК, где может быть принято решение о восстановлении ОКР.

Я убежден, что именно это восстановление станет важнейшим шагом, который откроет дорогу для полноценного диалога о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям, включая Олимпийские игры. Нам необходимо использовать все доступные дипломатические и спортивные каналы, чтобы оперативно донести нашу позицию до нового руководства МОК.

Мы видим по заявлениям Кирсти Ковентри, что спорт для нее – это, прежде всего, справедливость и возможность объединять людей, а не разъединять. Она прямо говорила, что возвращение россиян на Олимпийские игры – это долг Международного олимпийского комитета.

Сегодня есть реальный шанс восстановить нормальные спортивные отношения с международным сообществом, и я очень надеюсь, что приход нового президента МОК поможет это осуществить», – рассказал ервый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев .