Министр спорта Сербии: «Без российских спортсменов мировые соревнования просто теряют конкуренцию. От этого нет пользы»
Министр спорта Сербии не видит смысла в отстранении российских спортсменов.
Об этом Зоран Гайич заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«Мы всегда заявляли, что против любых санкций, в том числе в спорте. Это просто не имеет смысла. Без российских спортсменов мировые соревнования просто теряют конкуренцию. От этого нет пользы», – рассказал Гайич.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости