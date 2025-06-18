Министр спорта Сербии: «Без российских спортсменов мировые соревнования просто теряют конкуренцию. От этого нет пользы»

Министр спорта Сербии не видит смысла в отстранении российских спортсменов.

Об этом Зоран Гайич заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Мы всегда заявляли, что против любых санкций, в том числе в спорте. Это просто не имеет смысла. Без российских спортсменов мировые соревнования просто теряют конкуренцию. От этого нет пользы», – рассказал Гайич.