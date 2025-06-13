Анастасия Фесикова: «Очень надеюсь, что с приходом Ковентри все изменится и на мировой арене, и в отношении к нам. У Кирсти свежий взгляд на все, совершенно другое мировоззрение»

Анастасия Фесикова надеется на изменения в МОК с приходом Кирсти Ковентри.

Ковентри – двукратная олимпийская чемпионка по плаванию из Зимбабве. 24 июня она вступит в должность президента Международного олимпийского комитета (МОК).

– Несколько дней назад записывали интервью с Климентом Колесниковым. Он сказал, что все пошло не так и спорт стал не объединять, а ссорить людей после Олимпиады в Лондоне в 2012-м. Климент на тех Играх не был, а вы прошли путь от Пекина-2008 до Токио-2021. Согласны ли вы с ним?

– Я не могу сказать, что спорт стал ссорить людей. Конечно, отношение мировой арены к нам поменялось, и это стало проявляться. Помню, как в Рио наших ребят до последнего пытались не допустить на Олимпиаду, как Юля Ефимова, Даша Устинова, Вова Морозов сидели и думали, пустят их в деревню или нет. С этого начиналось негативное отношение.

Но, думаю, другие спортсмены как жили, так и живут. Очень надеюсь, что со сменой президента Международного олимпийского комитета, с приходом Кирсти Ковентри все изменится и на мировой арене, и в отношении к нам. Кирсти – это спортсменка, с которой я начинала свою спортивную международную карьеру. Она очень хороший человек.

– Какие вы испытали ощущения, когда ее избрали? Ведь до этого президентами были, грубо говоря, взрослые дядьки из другой для вас эпохи, а тут главой МОК становится человек, с которым вы соревновались.

– Конечно, был шок. Когда люди сейчас слышат, что я знаю Кирсти Ковентри, что мы с ней долгие годы плавали вместе, то у многих открывается рот. Говорят, что это очень круто. Я считаю правильным, что ее избрали президентом МОК. У Кирсти свежий взгляд на все, совершенно другое мировоззрение.

То, что к власти приходят более молодые, – это очень здорово. Она не так давно завершила спортивную карьеру, а до этого много лет была лидером на мировой арене. Поэтому так и должно быть, – сказала серебряный призер Олимпиады-2012, российская пловчиха Фесикова .