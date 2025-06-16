  • Спортс
  • Легкая атлетика
  • Новости
  • Отец братьев Ингебригтсенов получил 15 суток условно по делу о жестоком обращении с детьми. Он оправдан по большинству пунктов обвинения
0

Отец братьев Ингебригтсенов получил 15 суток условно по делу о жестоком обращении с детьми. Он оправдан по большинству пунктов обвинения

Отец олимпийского чемпиона Ингебригтсена получил условный срок в 15 суток.

В 2023 году норвежские бегуны Якоб, Хенрик и Филип Ингебригтсены рассказали об угрозах и случаях насилия со стороны своего отца Йерта. В 2022-м они прекратили сотрудничество с ним как с тренером.

В марте этого года начался суд по делу об абьюзе тренера в отношении своих детей.

По решению суда Йерт Ингебригтсен оправдан по большинству пунктов обвинения. Судьи не сочли доказанным, что он систематически применял физическое и психологическое насилие; тренер признан виновным только в одном эпизоде – ударе полотенцем своей 19-летней дочери. 

«Этот приговор – облегчение, и для Йерта, надеюсь, это конец преследований, которым он подвергался», – сказал адвокат тренера. 

Помимо условного срока, Ингебригтсен-старший выплатит штраф в размере 10 тысяч норвежских крон (около 1 тысячи долларов). Обвинение требовало для Йерта 2 года и 6 месяцев заключения, а также компенсацию двум сыновьям и дочери в размере 400 тысяч крон.

На решение суда повлиял тот факт, что супруга тренера и его сын Мартин выступили в защиту главы семьи.

«Мы до сих пор ощущаем страх, оставшийся с детства». Братья-чемпионы из Норвегии обвинили отца в насилии

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: VG
Йерт Ингебригтсен
Бег
logoЯкоб Ингебригтсен
Филип Ингебригтсен
logoХенрик Ингебригтсен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Материалы по теме
Дюплантис в космосе, а белые бегуны обгоняют темнокожих. Что там в легкой атлетике?
20сегодня, 08:32
«Бриллиантовая лига». Дюплантис выиграл с мировым рекордом в Стокгольме, Бенджамин, Фемке Бол, Олислагерс одержали победы, Магучих – 2-я, Вархольм – 3-й
15вчера, 17:58
Паралимпиец Михальков о выступлении на этапе «Бриллиантовой лиги»: «Организаторы сделали приглашение и взяли на себя все затраты»
13 июня, 16:58
Главные новости
Арман Дюплантис: «Я не так уж далек от результата 6,30 м. Для этого просто нужен идеальный день»
сегодня, 06:40
«Бриллиантовая лига». Дюплантис выиграл с мировым рекордом в Стокгольме, Бенджамин, Фемке Бол, Олислагерс одержали победы, Магучих – 2-я, Вархольм – 3-й
15вчера, 17:58
Арман Дюплантис в 12-й раз побил мировой рекорд в прыжках с шестом – 6,28 м
23вчера, 17:34
Россиянка Софья Якушина стала 3-й на студенческом чемпионате США в семиборье
вчера, 16:15
Папа римский Лев: «Наши надежды побуждают сделать мир спорта ареной, где человеческие ценности воплощаются и передаются другим ради созидания лучшего мира»
6вчера, 08:58
Экс-россиянка Елена Куличенко победила на студенческом чемпионате США в прыжках в высоту
4вчера, 08:57
Российские спортсмены на Универсиаде в Германии будут выступать в белой или однотонной форме
114 июня, 08:20
Паралимпиец Михальков о выступлении на этапе «Бриллиантовой лиги»: «Организаторы сделали приглашение и взяли на себя все затраты»
13 июня, 16:58
Екатерина Конева: «О завершении карьеры задумываюсь. Просто думаю, как это будет, что со мной будет, буду ли я в депрессии»
13 июня, 14:11
«Бриллиантовая лига». Альфред, Дюплантис, Черотич, Мухаммад, Ваньони, Китагути одержали победы, Вархольм установил мировой рекорд
312 июня, 20:58
Ко всем новостям
Последние новости
Дегтярев о контактах с международными федерациями: «Мы эту работу сейчас усиливаем»
39 июня, 13:58
Дмитрий Чернышенко: «По всей России действует более 60 тысяч физкультурно-спортивных клубов. Среди 24 млн тех, кто регулярно там занимается, – 7,5 млн детей»
39 июня, 13:05
Михаил Дегтярев: «Есть проблема поборов в детско-юношеских школах. Восстановление социальной справедливости потребует внесения изменений в законодательство»
89 июня, 11:47
РУСАДА поддержало инициативу о запрете вейпов
24 июня, 15:47
В Общественной палате России представили проект студенческих Игр БРИКС по шести видам спорта
42 июня, 15:04
Дегтярев о Российском спортивном фонде: «Сложный был законопроект с точки зрения согласования. Поправки утверждены, направлены в парламент»
526 мая, 13:51
Лев Лещенко: «Мы сейчас отрезаны от ярких международных событий, «витрина» спорта не работает. В культурной сфере то же самое происходит»
925 апреля, 19:02
Бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун станет почетным членом МОК
20 марта, 14:57
«За последнее время появился оптимизм насчет тотального разбана нашего спорта». Почетный президент ОКР Жуков о санкциях
516 марта, 19:46
Депутат Свищев о снятии санкций с Дегтярева: «Это упростит общение с МОК и международными федерациями. Теперь у нас больше возможностей»
114 марта, 14:25