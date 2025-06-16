Отец братьев Ингебригтсенов получил 15 суток условно по делу о жестоком обращении с детьми. Он оправдан по большинству пунктов обвинения

Отец олимпийского чемпиона Ингебригтсена получил условный срок в 15 суток.

В 2023 году норвежские бегуны Якоб, Хенрик и Филип Ингебригтсены рассказали об угрозах и случаях насилия со стороны своего отца Йерта. В 2022-м они прекратили сотрудничество с ним как с тренером.

В марте этого года начался суд по делу об абьюзе тренера в отношении своих детей.

По решению суда Йерт Ингебригтсен оправдан по большинству пунктов обвинения. Судьи не сочли доказанным, что он систематически применял физическое и психологическое насилие; тренер признан виновным только в одном эпизоде – ударе полотенцем своей 19-летней дочери.

«Этот приговор – облегчение, и для Йерта, надеюсь, это конец преследований, которым он подвергался», – сказал адвокат тренера.

Помимо условного срока, Ингебригтсен-старший выплатит штраф в размере 10 тысяч норвежских крон (около 1 тысячи долларов). Обвинение требовало для Йерта 2 года и 6 месяцев заключения, а также компенсацию двум сыновьям и дочери в размере 400 тысяч крон.

На решение суда повлиял тот факт, что супруга тренера и его сын Мартин выступили в защиту главы семьи.

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